إتمام صفقات عقارية بقيمة 322 مليون ريال

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أعلنت شركة إبراهيم القباع العقارية، إتمام صفقات عقارية بقيمة إجمالية بلغت 322 مليون ومجموع المساحات 910.641م بمحافظة العيينة بمنطقة الرياض.
ووثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي رصدته صحيفة “المواطن”، عددًا من المواطنين يحضرون مزاداً علنياً للصفقات العقارية التي تبلغ مساحتها نحو 910.641م.
وكما ظهر في المقطع المتداول، فإن المزاد رسى على أحد رجال الأعمال إبراهيم القباع، وسط تبادل التهاني والتبريكات من قبل الحضور.