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لتفتيت حصوة بالكلى

إجراء أول عملية باستخدام الروبوت الجراحي بالكويت

2022-11-28 الساعة 1:51
إجراء أول عملية باستخدام الروبوت الجراحي بالكويت
المواطن - متابعة

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نجحت أول عملية باستخدام الروبوت الجراحي، في تفتيت حصوة على الكلى، بالكويت.

التفاصيل

وقال مدير مستشفى العدان بالكويت: إن رئيس وحدة المسالك البولية في المستشفى، أجرى أول حالة في الكويت لتفتيت حصوة بالكلى لمريض كويتي باستخدام الروبوت الجراحي Ily Robot

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ووفقًا لتصريحات صحفية لمدير المستشفى فإن العملية استغرقت أقل من ساعة لتفتيت وعلاج حصوة بحجم 1.5 سم، حيث يستخدم الطبيب الجراح جهاز الكنترول الجويستك عن بعد، الأمر الذي يحمي الطبيب الجراح من التعرض للأشعة المستخدمة أثناء العملية وإتمام العملية جالسًا مما يخفف من آلام المفاصل والكتف للأطباء مقارنة بالطرق المعتادة التي تستدعي الوقوف لفترات طويلة.

وأفاد بأن هذه التقنية آمنة وفعالة ويستطيع المريض الخروج من المستشفى في نفس اليوم.

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