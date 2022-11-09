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بمستشفى الملك فهد التخصصي في 2022

إجراء 88 عملية تكميم معدة في تبوك

2022-11-09 الساعة 3:21
إجراء 88 عملية تكميم معدة في تبوك
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

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أجرى الفريق الطبي بمركز جراحة السمنة في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك خلال العام الحالي 2022 م 88 عملية تكميم معدة لعلاج السمنة المفرطة، والعمل جارٍ على إنهاء إجراءات عمليات التكميم لـ 170 حالة متبقية ضمن قائمة الانتظار خلال الفترة القريبة المقبلة.

خفض قوائم الانتظار

وبفضل الكفاءات المتخصصة المدعومة بأحدث التقنيات الطبية تمكن المركز من خفض قوائم الانتظار بنسبة 33 % لمرضى السمنة والبدانة.

وأوضح الفريق الطبي أن عمليات التكميم التي أجريت خلال الفترة الماضية تمت لمساعدة المرضى على إنقاص الوزن الزائد ممن كانت لديهم مؤشر كتلة الجسم 40 أو أكثر، والعمل على تقليل مخاطر المشاكل الصحية المحتمَلة المتعلِّقة بالوزن التي تهدِّد حياتهم، كمرض القلب وارتفاع ضغط الدم وانقطاع النفس الانسدادي النومي ومرض السكري من النوع الثاني والعقم.

تكميم المعدة

يذكر أن مركز جراحة السمنة المجهز بأحدث التجهيزات الطبية الحديثة أجرى قرابة 580 عملية تكميم من بدء العمل فية عام 2018م.

ويعد المركز ضمن المراكز التخصصية الثمانية بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك بجانب مراكز (طب وجراحة القلب، السكر، الأورام، زراعة القوقعة، الخلوع الولادية، العيون، الشيخوخة).

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