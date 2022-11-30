إصابة الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون بكورونا

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كشف الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، اليوم الأربعاء، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.
وأردف بيل كلينتون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: لقد أثبتت الاختبارات إصابتي بفيروس كوفيد.
وقال الرئيس الأمريكي الأسبق: أعاني أعراضًا خفيفة، لكني بخير بشكل عام وأشغل نفسي في المنزل.