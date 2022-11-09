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إطلاق برنامج المليارية لدعم الشركات السعودية الواعدة

2022-11-09 الساعة 9:30
إطلاق برنامج المليارية لدعم الشركات السعودية الواعدة
المواطن - واس

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وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة محمد بن سلمان “مسك” والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، اتفاقيةً لإطلاق “برنامج الشركات المليارية”، الذي يهدف إلى دعم الشركات التقنية ذات النمو المتسارع.

دعم الشركات

وسيُسهم البرنامج في نمو الشركات التقنية الناشئة وتوسعها، كما سيدعم الشركات السعودية الواعدة من خلال توفير خدمات مصممة وفقًا لمتطلباتها، إلى جانب ربطها بالموارد والشبكات اللازمة التي تحقق لها النمو الكبير والتوسع السريع؛ وذلك من خلال توفير التوجيه الإستراتيجي على مستوى عالمي تمهيدًا لأن تصبح هذه الشركات “مليارية”.

ووقع الاتفاقية من جانب مؤسسة مسك الرئيس التنفيذي للبرامج المهندس عمر نجار، فيما مثّل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وكيل الوزارة للتكنولوجيا إبراهيم الناصر، وعن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات رئيسها التنفيذي إبراهيم نياز.

وسيُقدم البرنامج الدعم للشركات الواعدة عبر مراحل تبدأ بمرحلة بناء المواهب وتدريبها للتوسع في السوق، وكذلك سيوفر لهذه الشركات خدمات الوصول إلى مجموعة من الجهات الحكومية، وتحقيق الوصول العالمي عبر المشاركة في الأحداث المتخصصة. كما ستمكن الشركات الناشئة المشاركة من الوصول إلى نظام بيئي مخصص، وتوفير مدربين مخصصين، وتوفير تدريب إضافي ودعم استشاري لمدة 6 أشهر في نطاق النمو وجمع الاستثمارات في مرحلة ما بعد تجاوز البرنامج.

وسيقوم برنامج الشركات المليارية بتسريع نمو الشركات الناشئة عبر توفير استشارات التوسع في السوق وعمليات الاندماج والاستحواذ والتواصل مع خبراء الصناعة والوظائف، إضافة إلى إرشادات الحوكمة والامتثال، والوصول إلى المستثمرين الاستراتيجيين محليًا ودوليًا، والحصول على رأس مال عالمي. كما سيعمل البرنامج على دعم النمو وبناء رؤية طويلة المدى واستراتيجية أعمال قابلة للتطوير وبناء بنية تحتية رقمية مرنة مع مختلف الشركاء.

انطلاقة البرنامج

وسينطلق برنامج الشركات المليارية مطلع السنة الميلادية المقبلة 2023م؛ بالتعاون بين مجموعة من الشركاء الذين يمهدون طريق النجاح للشركات التقنية السعودية التي تتمتع بفرص النمو المتسارع والتوسع المبكر، وذلك عبر صياغة برنامج شراكة مركَّز وتزويد هذه الشركات بفرص النمو داخل السوق السعودي وكذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى الصعيد العالمي.

وفي سياقٍ متصل، سيعمل البرنامج على إنشاء أول شركة ناشئة سعودية بقيمة مليار دولار أمريكي عبر تطوير البنية التحتية والمساهمة في توفير الموارد اللازمة، حيث يستهدف برنامج الشركات المليارية زيادة عدد الشركات التقنية الناجحة بمعدل 10 أضعاف الوضع الراهن؛ من أجل تحقيق النمو التجاري المصحوب بارتفاع في القيمة السوقية.

وتدعم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال الرقمية من أجل دفع نمو القطاع، ودعم التنمية الوطنية المستدامة، كما تحفز رواد الأعمال على الابتكار ورفع مستوى تبني التقنيات الناشئة لضمان استفادة الأفراد والشركات في القطاع، للمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي.

مؤسسة مسك

يذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” تركز عبر مسار “مسك الريادة” على دعم الشركات الناشئة الواعدة وذات النمو المتسارع، وتمكين رواد الأعمال الشباب وتوفير المسرعات والحاضنات للشركات الناشئة؛ تحقيقاً لأحد أهداف مؤسسة مسك المتمثل في تأسيس مستفيدي المؤسسة لشركات ناشئة سعودية بقيمة 6 مليارات ريال.

يشار إلى أن البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات كان قد أُطلق خلال فعالية “Launch” الماضية التي تعدُّ أكبر إطلاق تقني من نوعه، حيث يهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة تنمية قطاع تقنية المعلومات في المملكة لتصبح مركزاً عالمياً لتقنية المعلومات، كونها من أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، وتؤهلها لأن تتصدر هذا القطاع من خلال التركيز على تنمية عدد من الجوانب الرئيسة؛ منها توفير جميع سبل الدعم من خدمات وبرامج وحوافز للقطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ورواد الأعمال في قطاع التقنية.

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