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عربة غير غذائية عبر "بلدي"

إطلاق خدمة تصريح عربة متنقلة في الشمالية

2022-11-07 الساعة 11:49
إطلاق خدمة تصريح عربة متنقلة في الشمالية
المواطن - واس

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أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية خدمة تصريح عربة متنقلة غير غذائية عبر منصة “بلدي”، وذلك ضمن جهودها في تطوير الخدمات البلدية الرقمية؛ لرفع مستوى رضا العملاء عن خدماتها، ودعمًا لقطاع الأعمال بتمكين أصحاب المنشآت التجارية غير الغذائية من ممارسة أعمال البيع في أماكن متفرقة لخدمة عملائهم في مواقعهم، وتوسيع دائرة أعمالهم.

أتمتة الخدمات

وأوضحت أمانة المنطقة أنها تسعى إلى أتمتة الخدمة، وتقديمها رقميًّا عبر منصة بلدي؛ لتسهيل الوصول للخدمات البلدية في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية، مشيرةً أنه يمكن الاستفادة من الخدمة على أن تكون رخصة المنشأة التجارية سارية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وذلك وفق عدة اشتراطات بلدية، حيث تبلغ مدة التصريح سنة ميلادية واحدة يرتبط انتهاؤها بانتهاء الرخصة، وتتاح الخدمة لأصحاب الأنشطة التجارية غير الغذائية التالية: الصيانة المنزلية (كهرباء، وسباكة، وتكييف وتبريد)، وصيانة الأجهزة الإلكترونية (الحاسب الآلي، والجوالات)، والصيانة الخفيفة للسيارات، وإصلاح الإطارات، وغسيل السيارات، وتبديل زيوت السيارات، والحلاقة (رجال – أطفال).

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