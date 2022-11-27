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إطلاق سلسلة هواتف شاومي الجديدة في ديسمبر

2022-11-27 الساعة 10:37
إطلاق سلسلة هواتف شاومي الجديدة في ديسمبر
المواطن - متابعة

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أشارت أحدث التقارير إلى خطط شاومي لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Xiaomi 13 في الأول من ديسمبر المقبل.

موعد الإصدارات

ولاحقت سلسلة هواتف Xiaomi 13 العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم توضح أحدث التسريبات الموعد المتوقع للإعلان عن هذه الإصدارات.

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وتضم السلسلة القادمة من شاومي هاتفي Xiaomi 13 و13 Pro، وأكدت قناة Sahil Karoul على منصة يوتيوب أن خطط شاومي لإطلاق هذه الإصدارات سيكون في الأول من شهر ديسمبر.

تسريبات

وكشفت التسريبات الأخيرة عن صور رسمية توضح ألوان Xiaomi 13 الذي يتوفر باللون الأزرق والبني الذي يقدم للمرة الأولى من شاومي.

وأوضحت التسريبات التصميم المسطح لشاشة هاتف Xiaomi 13 وأيضاً إطارات الهاتف، كما تؤكد التسريبات على أن الهاتف يأتي بتصميم مربع للكاميرا التي تتميز بإعدادات ثلاثية، بينما تشير التسريبات إلى أن الهاتف به كاميرا أمامية.

مميزات أخرى

وتقدم شاومي السلسلة برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 الجديدة من كوالكوم، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ولقد سجل الهاتف في الاختبارات 1497 نقطة للأنوية الأحادية، و5089 نقطة في اختبارات الأنوية المتعددة.

وأشارت التسريبات إلى أن Xiaomi 13 يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.2 إنش، وجودة عرض 2K، ومعدل تحديث 120Hz.

وفي إعدادات الكاميرا الخلفية يضم الهاتف مستشعر من سلسلة IMX8 من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

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