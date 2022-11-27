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أبرزها إيداع مذكرة الدفاع الأولى

إطلاق 11 خدمة قضائية جديدة عبر ناجز

2022-11-27 الساعة 3:48
إطلاق 11 خدمة قضائية جديدة عبر ناجز
المواطن - الرياض

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وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق 11 خدمة إلكترونية قضائية جديدة من خلال بوابة ناجز.

خدمات ناجز

وستعزز الخدمات الجديدة من تيسير الخدمات العدلية، واختصار الوقت والجهد، وتغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، حيث بلغت الخدمات العدلية المقدمة عن بعد أكثر من 150 خدمة عبر بوابة ناجز.

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الخدمات العدلية

والخدمات الجديدة التي ستتاح للمستفيدين هي: خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى، والتحقق من رخصة المحامين، والتحقق من سريان الوكالة أثناء سير القضية، وعرض المرفقات على بوابة ناجز، واستحداث حالات جديدة لطلب الالتماس والاعتراض.
إضافة إلى خدمات تحضير الأطراف من بوابة ناجز، وعرض بيانات التكاليف لدى الدائرة، وتفعيل حساب المحامين، والربط مع قيم، والسماح لمصفي التركة وناظر الوقف بتقديم طلبات على القضية، وإضافة الوقف كطرف من أطراف الدعوى.

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