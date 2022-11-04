إعدام متظاهر إيراني وإلقاء جثته بصندوق

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لجثة متظاهر ملقاة على أحد الطرق في إيران ودماؤه حوله، وبعد مدة جاءت عناصر خامنئي وسحبت الجثة وألقتها في صندوق مركبة من نوع وانيت.

تناثر الدماء على الأسفلت

وبحسب الفيديو، تناثر على أسفلت أحد شوارع مدينة خرمداشت كرج الإيرانية دماء مراهق قتلته قوات القمع التابعة للنظام الإيراني بطريقة وحشية.

من المعروف أن إيران تشهد احتجاجات انطلقت منذ أكثر من شهرين للمطالبة بإسقاط النظام الإيراني.

بداية الاحتجاجات

وجاءت الاحتجاجات على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.