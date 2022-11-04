إعدام متظاهر إيراني وإلقاء جثته بصندوق

صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج تجارب استثنائية مع الأسود في رياض زوو نجاة عمران خان من محاولة اغتيال في باكستان أمانة جدة تغلق 19 موقعًا لمنع التلوث ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لجثة متظاهر ملقاة على أحد الطرق في إيران ودماؤه حوله، وبعد مدة جاءت عناصر خامنئي وسحبت الجثة وألقتها في صندوق مركبة من نوع وانيت.
وبحسب الفيديو، تناثر على أسفلت أحد شوارع مدينة خرمداشت كرج الإيرانية دماء مراهق قتلته قوات القمع التابعة للنظام الإيراني بطريقة وحشية.
من المعروف أن إيران تشهد احتجاجات انطلقت منذ أكثر من شهرين للمطالبة بإسقاط النظام الإيراني.
وجاءت الاحتجاجات على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.