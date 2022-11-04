Icon

صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم Icon السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان Icon سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية Icon محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية Icon ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج Icon تجارب استثنائية مع الأسود في رياض زوو Icon نجاة عمران خان من محاولة اغتيال في باكستان Icon أمانة جدة تغلق 19 موقعًا لمنع التلوث Icon ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ Icon تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تناثرت الدماء على الأسفلت

إعدام متظاهر إيراني وإلقاء جثته بصندوق

2022-11-04 الساعة 10:59
إعدام متظاهر إيراني وإلقاء جثته بصندوق
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لجثة متظاهر ملقاة على أحد الطرق في إيران ودماؤه حوله، وبعد مدة جاءت عناصر خامنئي وسحبت الجثة وألقتها في صندوق مركبة من نوع وانيت.

تناثر الدماء على الأسفلت

وبحسب الفيديو، تناثر على أسفلت أحد شوارع مدينة خرمداشت كرج الإيرانية دماء مراهق قتلته قوات القمع التابعة للنظام الإيراني بطريقة وحشية.

قد يهمّك أيضاً
Img

طقس العرب يدعو الشمال لتشغيل السخانات

Img

جمهور الأرجنتين يخشى إصابة ميسي !

من المعروف أن إيران تشهد احتجاجات انطلقت منذ أكثر من شهرين للمطالبة بإسقاط النظام الإيراني.

بداية الاحتجاجات

وجاءت الاحتجاجات على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مقيم لإيوائه مخالفين لنظام أمن...
أخبار أمنية

القبض على مقيم لإيوائه مخالفين لنظام أمن...

أخبار أمنية
هيفاء وهبي بحفل السعودية: المملكة صارت عالمية
السعودية اليوم

هيفاء وهبي بحفل السعودية: المملكة صارت عالمية

السعودية اليوم
موعد المباراة المقبلة لـ منتخب السعودية
الرياضة

موعد المباراة المقبلة لـ منتخب السعودية

الرياضة
النيابة العامة: التسول محظور بكافة صوره
السعودية اليوم

النيابة العامة: التسول محظور بكافة صوره

السعودية اليوم
ألعاب الطفل في معرض الكتاب لتنمية المهارات
السعودية اليوم

ألعاب الطفل في معرض الكتاب لتنمية المهارات

السعودية اليوم
أوسبينا سعيد بالنصر ويفضله على المرينجي
حصاد اليوم

أوسبينا سعيد بالنصر ويفضله على المرينجي

حصاد اليوم
هدافو الشباب في دوري المحترفين
الرياضة

هدافو الشباب في دوري المحترفين

الرياضة
أساليب جديدة للنصب والاحتيال بالتجارة الإلكترونية
السعودية اليوم

أساليب جديدة للنصب والاحتيال بالتجارة الإلكترونية

السعودية اليوم