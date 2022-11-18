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بعد قرارات مركز التحكيم الرياضي

إعلامي نصراوي لـ الاتحاد: نفذوا العقوبات

2022-11-18 الساعة 3:55
إعلامي نصراوي لـ الاتحاد: نفذوا العقوبات
المواطن - الرياض

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طالب الإعلامي الرياضي المنتمي لنادي النصر محمد العنزي، إدارة نادي الاتحاد بتنفيذ العقوبات التي أصدرتها لجنة الاحتراف في قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله وأكد عليها مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وقال العنزي عبر حسابه في “تويتر” : ” مركز التحكيم الرياضي يُصادق على قرارات لجنة الاحتراف وهي ” منع الاتحاد من التسجيل لفترة، تثيبت عقوبة حامد البلوي، تثبيت عقوبة مشعل السعيد، الاكتفاء بمدة إيقاف حمدالله، تثبيت الغرامات المالية، ويحتفل البعض بانتصار مزيف، قم بس نفذ العقوبات والوعد كاس”.

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قرار مركز التحكيم

وبالأمس، قرر مركز التحكيم الرياضي السعودي، الاكتفاء بتنفيذ قرارات لجنة الاحتراف في قضية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع تثبيت العقوبة المالية عليه وعلى نادي الاتحاد في قضية الثنائي ضد نادي النصر.

لجنة الاحتراف في اتحاد القدم السعودي كانت قررت يوم 2 أغسطس الماضي إيقاف حامد البلوي إداري نادي الاتحاد السابق وتغريمه 300 ألف ريال بسبب تورطه في قضية التسجيلات مع حمدالله، كما أن العميد سيدفع فقط 800 ألف ريال بواقع 300 ألف ريال على حمدالله يتكفل بها العميد كون اللاعب على ذمته، ونصف مليون ريال غرامة على النادي بعد توقيعه مع اللاعب المغربي قادمًا من النصر.

عقوبة البلوي

حامد البلوي قد يدفع الغرامة على نفقته الخاصة كونه ليس على ذمة نادي الاتحاد حاليًا بعد استقالته، كما سيستمر منع نادي الاتحاد من قيد الصفقات الجديدة حتى يناير المقبل، تثبيتًا لقرار لجنة الاحتراف.

 

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