إمارة مكة المكرمة: إغلاق طريق الحرمين بالاتجاهين وعدة أنفاق

أعلن مركز الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، صباح اليوم الخميس، إغلاق طريق الحرمين من كوبري المنتزهات إلى كوبري الملك عبدالله بالاتجاهين.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها في “تويتر”، أن مركز إدارة الأزمات والكوارث أهاب بالجميع تجنب الأنفاق التالية:

1 -الأمير ماجد مع فلسطين كامل

2-الملك عبدالله مع الملك فهد باتجاه الشمال

3-الجامعة في اتجاه الشمال

4-الملك الملك عبدالله مع طريق المدينة باتجاه الغرب

توقعات طقس اليوم

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية ، القريات، طريف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.