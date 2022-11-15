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إنقاذ معتمر باكستاني توقف قلبه 120 ثانية

2022-11-15 الساعة 4:36
إنقاذ معتمر باكستاني توقف قلبه 120 ثانية
المواطن - واس

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تمكن فريق الاستجابة السريعة بمدينة الملك عبدالله الطبية من إنقاذ حياة معتمر باكستاني توقف قلبه قرابة 120 ثانية أثناء أدائه مناسك العمرة.

تفاصيل الواقعة

وأوضح التجمع الصحي بمكة المكرمة أن طوارئ المدينة الطبية استقبل حالة المريض عبر خدمة الخط الساخن بعدما تم تقديم الرعاية الأولية العاجلة له بمستشفى الحرم وبعد التنسيق وسرعة التعامل مع الحالة تم نقله إلى المدينة الطبية التي بدورها قامت بعمل الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية، التي أظهرت وجود تضيق شديد في الصمام الأورطي مع ضعف لعضلة القلب.

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وقرر الفريق الطبي على الفور إخضاع المريض لعملية عاجلة تم فيها توسيع الشريان الأورطي بنجاح ووضعه على جهاز دعم الأكسجة خارج الجسم (الإيكمو)، وذلك نظراً لضعف عضلة القلب، وتم متابعة حالته في عناية القلب المركزة حتى تماثل للشفاء ولله الحمد وخرج وهو بصحة وعافية.

نتائج مثمرة

وأبان التجمع أن التعاون المستمر والتنسيق المتكامل بين مختلف قطاعات التجمع الصحي والمدينة الطبية جعل التعامل مع مثل هذه الحالات منظم ونتائجه إيجابية ومثمرة، وبفضل الله ثم بفضل ما توليه الحكومة الرشيدة من دعم سخي ومبارك ساعد بالرقي في الخدمات الصحية بالمملكة لتواكب التطور والتقدم العالمي وتضاهي كبريات المرجعيات الطبية العالمية وتقديم خدمات نوعية لضيوف بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.

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