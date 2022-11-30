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سببت له جرحاً قطعياً عميقاً في كف اليد اليمنى

إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه لإصابة بمنشار حاد

2022-11-30 الساعة 1:52
إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه لإصابة بمنشار حاد
المواطن - الرياض

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استطاع أطباء جراحة العظام في مستشفى بريدة المركزي – بفضل الله – من إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه لإصابة بمنشار حاد سببت له جرحاً قطعياً عميقاً في كف اليد اليمنى، ونتج عنها قطع كامل في الأوتار القابضة لأصابع الإبهام والسبابة والوسطى والبنصر.

وفي التفاصيل أفاد تجمع القصيم الصحي أنه جرى إسعاف المصاب إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وكان يعاني من جرح قطعي عميق في كف اليد اليمنى مع نصف بتر لأصبع الإبهام، وقد تسبب له الجرح بألم كبير ونزيف شديد مع فقدان القدرة على تحريك أصابع اليد اليمنى.

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فحوصات طبية عاجلة

وقال التجمع أنه على الفور تم عمل الأشعة المقطعية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصاب ليتبين وجود قطع كامل في ستة أوتار مع حدوث تمزق في الشرايين الصغرى لأصبع الإبهام، إضافة لوجود كسر في الإصبع، حيث تم تقييم الحالة من قبل فريق متخصص من جراحي الأوعية والتجميل والعظام.

جراحة عاجلة للمصاب

وبين تجمع القصيم الصحي أن الفريق المعالج قرر إجراء عملية جراحية عاجلة للمصاب تم فيها استكشاف الجرح وربط الأوتار بعضها ببعض وإصلاحها، ومن ثم تثبيت الكسر لتعود الدورة الدموية لأصبع الإبهام بشكل طبيعي، وقد تكللت العملية التي استغرقت ساعتين ولله الحمد بالنجاح وخرج المريض من المستشفى بحالة جيدة.

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