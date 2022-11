إيلون ماسك يطلب من الناخبين التصويت للجمهوريين

ناشد رئيس تويتر الجديد، إيلون ماسك، الناخبين الأمريكيين صراحةً وبشكل واضح التصويت لصالح الجمهوريين في الانتخابات النصفية المقرر إجراؤها في 8 نوفمبر.

To independent-minded voters:

Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022