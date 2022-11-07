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يُعد موقفه تأييدًا سياسيًا مباشرًا

إيلون ماسك يطلب من الناخبين التصويت للجمهوريين

2022-11-07 الساعة 7:34
إيلون ماسك يطلب من الناخبين التصويت للجمهوريين
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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ناشد رئيس تويتر الجديد، إيلون ماسك، الناخبين الأمريكيين صراحةً وبشكل واضح التصويت لصالح الجمهوريين في الانتخابات النصفية المقرر إجراؤها في 8 نوفمبر.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا تطور ضخم يمكن اعتباره تأييدًا سياسيًا مباشرًا للجمهوريين.

دعم واضح

وقالت الصحيفة: تغريدة الملياردير الأمريكي موجهة إلى الناخبين أصحاب العقول المستقلة، لكن مثل هذا النداء من قبل أغنى رجل في العالم يُنظر إليه على أنه دعم واضح للحزب الجمهوري.

إيلون ماسك يطلب من الناخبين التصويت للجمهوريين

وقال إيلون ماسك في تغريدته: للناخبين أصحاب العقول المستقلة، السلطة المشتركة تكبح أسوأ التجاوزات للحزبين، وبالنظر إلى أن الرئاسة الحالية تنتمي للحزب الديمقراطي، فإني أوصي بالتصويت لصالح كونغرس جمهوري.

إيلون ماسك يطلب من الناخبين التصويت للجمهوريين

وبعد فترة وجيزة تابع ماسك التغريدة أعلاه بمحاولة أخرى لشرح منطقه والتأكيد على أنه كان يتحدث إلى الناخبين المستقلين، قائلًا: الديموقراطيون المتشددون أو الجمهوريون المتشددون بطبيعة الحال لن يصوتوا للجانب الآخر، لذا فإن الناخبين المستقلين هم الذين يقررون في الواقع من هو المسؤول.

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