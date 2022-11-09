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بعد الاعتذار

اتجاه لضم حمدالله لقائمة المغرب بالمونديال

2022-11-09 الساعة 10:09
اتجاه لضم حمدالله لقائمة المغرب بالمونديال
المواطن – متابعة

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يعلن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، عن قائمة أسود الأطلسي التي تستعد للمشاركة في كأس العالم قطر 2022 غدًا الخميس، وسط مطالبات باختيار عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق الاتحاد السعودي.

عبدالرزاق حمدالله - النصر والاتحاد
عبدالرزاق حمدالله

بعد الاعتذار

وأفادت تقارير بأن وليد الركراكي مدرب المغرب، استقر على ضم عبد الرزاق حمد الله لقائمة أسود الأطلس، استعدادًا للمشاركة في المعسكر الإعدادي للمونديال.

حمد الله كان قد اعتذر للشعب المغربي ومسؤولي الجامعة المغربية عن ما بدر منه سابقًا، بعد واقعة معسكر أسود الأطلس، استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019.

حمدالله - الاتحاد والرائد - أحمد حجازي

الإعلان الرسمي

ومن المقرر أن يُعلن الركراكي بشكل رسمي غدًا الخميس عن ضم حمد الله لقائمة المغرب، والتي سيتواجد فيها اسم عبد الرزاق حمد الله بعد غياب طويل.

عبدالرزاق حمدالله مع منتخب المغرب
حمدالله

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