اتجاه لضم حمدالله لقائمة المغرب بالمونديال

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يعلن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، عن قائمة أسود الأطلسي التي تستعد للمشاركة في كأس العالم قطر 2022 غدًا الخميس، وسط مطالبات باختيار عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق الاتحاد السعودي.
وأفادت تقارير بأن وليد الركراكي مدرب المغرب، استقر على ضم عبد الرزاق حمد الله لقائمة أسود الأطلس، استعدادًا للمشاركة في المعسكر الإعدادي للمونديال.
حمد الله كان قد اعتذر للشعب المغربي ومسؤولي الجامعة المغربية عن ما بدر منه سابقًا، بعد واقعة معسكر أسود الأطلس، استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019.
ومن المقرر أن يُعلن الركراكي بشكل رسمي غدًا الخميس عن ضم حمد الله لقائمة المغرب، والتي سيتواجد فيها اسم عبد الرزاق حمد الله بعد غياب طويل.