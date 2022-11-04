اتفاق جديد بشأن النفط الروسي

اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، على تحديد سقف أسعار النفط الروسي الذي تستورده.

يتم تقييمه بانتظام

وقال مصدر مطلع: إن مجموعة السبع وأستراليا اتفقت على تحديد سقف أسعار للنفط الروسي يتم تقييمه بانتظام، وفقًا لوكالة رويترز.

أشار المصدر إلى أن تلك الدول تخلت عن المستوى العائم لأسعار النفط من روسيا، وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من تحديد سقف أسعار النفط في وقت لاحق من شهر نوفمبر.