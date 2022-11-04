Icon

السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان Icon سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية Icon محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية Icon ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج Icon تجارب استثنائية مع الأسود في رياض زوو Icon نجاة عمران خان من محاولة اغتيال في باكستان Icon أمانة جدة تغلق 19 موقعًا لمنع التلوث Icon ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ Icon تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة Icon عودة العمل في جوازات المنافذ بعد العطل الجزئي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
تحديد سقف الأسعار

اتفاق جديد بشأن النفط الروسي

2022-11-04 الساعة 1:58
اتفاق جديد بشأن النفط الروسي
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، على تحديد سقف أسعار النفط الروسي الذي تستورده.

يتم تقييمه بانتظام

وقال مصدر مطلع: إن مجموعة السبع وأستراليا اتفقت على تحديد سقف أسعار للنفط الروسي يتم تقييمه بانتظام، وفقًا لوكالة رويترز.

قد يهمّك أيضاً
Img

توجيه بصرف مستخلصات العقود المتعثرة لدى المقاولين

Img

خطيب المسجد الحرام: من حقق اليقين حاز التوكل

أشار المصدر إلى أن تلك الدول تخلت عن المستوى العائم لأسعار النفط من روسيا، وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من تحديد سقف أسعار النفط في وقت لاحق من شهر نوفمبر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

Snapchat والاتصالات يطلقان منصة لتعزيز الصحة النفسية
السعودية اليوم

Snapchat والاتصالات يطلقان منصة لتعزيز الصحة النفسية

السعودية اليوم
القبض على مقيم لإيوائه مخالفين لنظام أمن...
أخبار أمنية

القبض على مقيم لإيوائه مخالفين لنظام أمن...

أخبار أمنية
بيع صقرين بـ142 ألف ريال
السعودية اليوم

بيع صقرين بـ142 ألف ريال

السعودية اليوم
14مليار ريال فائض الربع الثالث للميزانية
أخبار رئيسية

14مليار ريال فائض الربع الثالث للميزانية

أخبار رئيسية
مواطنون لمنقذ طفل القصيم: تستحق الترند
أخبار المواطن

مواطنون لمنقذ طفل القصيم: تستحق الترند

أخبار المواطن
زلزال عنيف يضرب جنوب غربي اليونان
العالم

زلزال عنيف يضرب جنوب غربي اليونان

العالم
ناصر الشمراني يثير غضب جماهير الهلال
الرياضة

ناصر الشمراني يثير غضب جماهير الهلال

الرياضة
ساعة واحدة لتتويج تشارلز بدلًا من 4
العالم

ساعة واحدة لتتويج تشارلز بدلًا من 4

العالم