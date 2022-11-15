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في العشاء الترحيبي لقادة مجموعة العشرين 

احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان

2022-11-15 الساعة 6:59
احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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احتفى رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، بقادة الدول والمؤسسات العالمية وهم يرتدون الملابس التقليدية من بالي، حيث أقيمت مأدبة العشاء الترحيبية والعرض الثقافي لمجموعة العشرين في منتزه جارودا ويسنو كينكانا الثقافي، إندونيسيا.

وفي حين أن رئيس إندونيسيا استقبل القادة جميعًا على قدم المساواة إلا أنه احتفى بشكل خاص بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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بدأت مراسم الاستقبال واحدة، حيث استقبلت إندونيسيا الزعماء والقادة بفرقة عسكرية وموسيقية، مع نداء ترحيبي عسكري، ثم يتجه الضيوف إلى الرئيس الإندونيسي والسيدة الأولى، إيريانا جوكو ويدودو.

بعد ذلك يتم التقاط صورة رسمية ويستكمل القادة الذين ارتدوا الملابس التقليدية مثل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، والرئيس الصيني وزوجته، طريقهم إلى مكان العشاء الترحيبي.

 

واصطحب الرئيس الإندونيسي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى نهاية الممر المؤدي إلى مراسم العشاء الترحيبي والعرض الثقافي لمجموعة العشرين.

وفي المقابل، شوهد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافلاوف، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وهما يسيران وحيدين دون أن يستقبلهما رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو والسيدة الأولى على غرار جميع القادة، وذلك على الرغم من أن دولة الهند تعتبر ضيفة الشرف هذا العام، حيث تتسلم رئاسة المجموعة العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، أمضى رئيس إندونيسيا أغلب وقته بعد استقبال قادة العالم، في حوار ودي وحميم مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكان برفقتهما رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون.

ولوحظ إنه بعد ذهاب الأمير محمد بن سلمان، لم يستغرق الرئيس الإندونيسي ونظيره الفرنسي في الحوار.

قمة مجموعة العشرين

وتُعقد قمة مجموعة العشرين في بالي يومي 15 و 16 نوفمبر، وحضر المنتدى الدولي رؤساء دول وممثلون من دول مجموعة العشرين، منهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وغيرهم.

 

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