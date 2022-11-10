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تخلق رهبة

احذروا إخافة الأطفال بالخرافات

2022-11-10 الساعة 2:02
احذروا إخافة الأطفال بالخرافات
المواطن - الرياض

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حذر الدكتور إبراهيم الشريف، استشاري الطب النفسي، من استخدام الخرافات لتخويف الأطفال، مؤكدًا أنها تخلق رهبة تؤثر على شخصياتهم.

نشر الخرافات

وأضاف الشريف في تصريحات لبرنامج سيدتي الذي يذاع على فضائية روتانا خليجية: حينما يريد شخص نشر الخرافة بشكل كبير يغلفها بالجانب الديني، فكلما زادت العاطفة كلما تأثر الشخص بالخرافة، لذلك العاطفة الدينية تؤثر على الناس.

وأردف استشاري الطب النفسي: حينما يكون أحد الوالدين مؤمنًا بالخرافات يؤثر ذلك على الأطفال مستقبلًا، في رفضهم مثلًا للقاحات ورفضهم في أخذهم للمستشفيات فيما يأخذونهم لبدائل أخرى بعيدة عن الطب ما يؤثر على صحتهم مستقبلًا.

وقال الدكتور إبراهيم الشريف: الجهل وانتشار الأمية بيئة خصبة لانتشار الخرافات، وكلما زاد القلق وقل الذكاء العاطفي زاد الإيمان بالخرافات.

واستطرد استشاري الطب النفسي: الخرافة عبارة عن معتقد أو فكرة أنشأت من العدم وليس لها أصل، وهذا هو الفارق بينها وبين الأسطورة.

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