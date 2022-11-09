احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد

يحذر الخبراء من إيميلات لمشتركي تويتر تبلغهم بوجود فاتورة يجب دفعها لقاء استخدام “تويتر بلو” المبلغ 8$.

وبعض الإيميلات تحتوي على تهديد بإغلاق الحساب إن لم تدفع.

محاولات اختراق

وأكد الخبراء “أن هذه محاولات اختراق، وامتداد الإيميل المُرسل لا يعود لشركة تويتر نهائياً”.

وبمجرد ضغط المستخدم على الرابط وكتابة معلوماتك يكون الهاكرز قد اخترق واستحوذ على الحساب للأبد.