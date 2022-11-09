احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم قصة مريض نفسي تنتهي بالانتحار نوع مزعج جدًا من التسول غير المباشر تطبيق “تويو” الفائق يعلن عقد شراكة إستراتيجية مع “جيديا” لحلول الدفع المالية وزارة الدفاع تتيح الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد السكران يطمئن محبيه وينفي إصابته بمرض خطير السعودية تذهل حضور WTM قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر الهلال الأحمر الإطاحة بالمتلفظ على رجل الأمن بحائل
يحذر الخبراء من إيميلات لمشتركي تويتر تبلغهم بوجود فاتورة يجب دفعها لقاء استخدام “تويتر بلو” المبلغ 8$.
وبعض الإيميلات تحتوي على تهديد بإغلاق الحساب إن لم تدفع.
وأكد الخبراء “أن هذه محاولات اختراق، وامتداد الإيميل المُرسل لا يعود لشركة تويتر نهائياً”.
وبمجرد ضغط المستخدم على الرابط وكتابة معلوماتك يكون الهاكرز قد اخترق واستحوذ على الحساب للأبد.