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قد يسبب الإصابة بالحصوات

احذروا فيتامين سي يدمر الكلى

2022-11-07 الساعة 1:45
احذروا فيتامين سي يدمر الكلى
المواطن - متابعة

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وجه مركز الصحة الألماني تحذيرًا من أن ‫الإفراط في تناول فيتامين “C” يرفع خطر الإصابة بحصوات الكلى، ولاسيما ‫لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري أو ‫الأشخاص الذين لا يشربون السوائل بنحو كافٍ.

خطورة الفيتامين

‫وأرجع المركز الألماني ذلك إلى أن الجسم لا يتخلص من الكمية الفائضة من ‫فيتامين “C” عبر البول، بل يحوله إلى حمض “الأوكساليك” الذي ‫تتكون منه معظم حصوات الكلى.

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‫ونصح المركز، بعدم تناول المكملات الغذائية ‫المحتوية على فيتامين “سي” إلا تحت إشراف الطبيب؛ لتجنب خطر الإصابة بحصوات الكلى.

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