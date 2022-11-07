احذروا فيتامين سي يدمر الكلى

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وجه مركز الصحة الألماني تحذيرًا من أن الإفراط في تناول فيتامين “C” يرفع خطر الإصابة بحصوات الكلى، ولاسيما لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري أو الأشخاص الذين لا يشربون السوائل بنحو كافٍ.
وأرجع المركز الألماني ذلك إلى أن الجسم لا يتخلص من الكمية الفائضة من فيتامين “C” عبر البول، بل يحوله إلى حمض “الأوكساليك” الذي تتكون منه معظم حصوات الكلى.
ونصح المركز، بعدم تناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين “سي” إلا تحت إشراف الطبيب؛ لتجنب خطر الإصابة بحصوات الكلى.