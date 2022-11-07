احذروا فيتامين سي يدمر الكلى

وجه مركز الصحة الألماني تحذيرًا من أن ‫الإفراط في تناول فيتامين “C” يرفع خطر الإصابة بحصوات الكلى، ولاسيما ‫لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري أو ‫الأشخاص الذين لا يشربون السوائل بنحو كافٍ.

خطورة الفيتامين

‫وأرجع المركز الألماني ذلك إلى أن الجسم لا يتخلص من الكمية الفائضة من ‫فيتامين “C” عبر البول، بل يحوله إلى حمض “الأوكساليك” الذي ‫تتكون منه معظم حصوات الكلى.

‫ونصح المركز، بعدم تناول المكملات الغذائية ‫المحتوية على فيتامين “سي” إلا تحت إشراف الطبيب؛ لتجنب خطر الإصابة بحصوات الكلى.