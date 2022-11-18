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صحة وطب‎
مشاركة الأهالي بالقرارات ضروري

استشاري: أصعب قرار اتخذته كان قطع التغذية عن طفل

2022-11-18 الساعة 11:58
استشاري: أصعب قرار اتخذته كان قطع التغذية عن طفل
المواطن - الرياض

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أكد د. خالد الغامدي، متخصص في الرعاية التلطيفية، أن مشاركة الأهالي في القرارات الطبية أمر ضروري وهام جدًّا لمصلحة الطفل والأهل، مشيرًا إلى أن أغلب قراراته الطبية تأتي من خلال التشاور مع أهل الطفل المريض.

ولفت الغامدي إلى أن الطفل عامة يعرف أهله ووالدته أكثر من الطبيب وعلاقته بأهله أقوى، وبالنسبة للأم التي ترعى طفلها وهو نائم هي أكثر شخص يعرف كيف حاله ووضعه.

مشاركة الأهل

استطرد الطبيب، أنه في حالة المرض يتناقش مع الأهالي في الحلول المطروحة والخيارات المتاحة، كما يسأل عن توقعاتهم عن السبب في ذلك، حتى يتم اختيار طريقة علاجية مناسبة بالمشاركة معهم.

شدد الطبيب على أن كل طفل يختلف عن الطفل الآخر، وبالتالي لا تقارن طفلك بطفل آخر كل طفل له حالة خاصة، وبمجرد ما يتم إقناع الأهل بهذا الأمر سيكون مسألة القرارات العلاجية أسهل.

أصعب قرار علاجي

عن أصعب قرار علاجي اتخذه كطبيب خلال رحلته، أكد الغامدي أن قرار التغذية هو أصعب القرارات التي اتخذها خاصة مع الأطفال.

ولفت الغامدي إلى أن القرارات الطبية في حالة الأطفال من الناحية القانونية والشرعية صحيحة؛ لأنه ليس للطفل صوت قانوني وبالتالي فالمهم أن أعرفه بالطريقة لكن أي إجراء أو قرار بشأن العلاج هو واجب من منطلق الرعاية الصحية.

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