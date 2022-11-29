استقالة مجلس إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي

كشفت تقارير صحفية، الاثنين، أن مجلس إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تقدم باستقالته بالكامل، من رئاسة النادي الإيطالي العريق.

استقالة المجلس

وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” في تقرير نشرته، الاثنين، إلى قيام مجلس إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيللي بتقديم استقالته أمس الاثنين.

وأضاف تقرير الصحيفة الإيطالية أن الاستقالة ليست من أنيللي فقط، بل كل أعضاء مجلس إدارة نادي السيدة العجوز بما فيهم بافيل نيدفيد وماوريزيو أريفابيني.

مجلس جديد

كما أكدت “لاجازيتا” أنه سيتم تعيين مجلس إدارة جديد لنادي يوفنتوس خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك من أجل قيادة مسيرة أنيللي التي استمرت لمدة 12 عامًا في رئاسة السيدة العجوز.

وبحسب الصحفي الإيطالي روميو أجريستي، استقال جميع أعضاء مجلس إدارة نادي يوفنتوس بالتزامن مع اجتماع غير عادي للمساهمين.

وأكد تقرير الصحفي الإيطالي، أن جميع أعضاء مجلس إدارة يوفنتوس بما في ذلك أنييلي ونيدفيد واريفابيني وكيروبيني.

يذكر أن يوفنتوس كان قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، بينما يحتل النادي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة بفارق 41 نقطة عن المتصدر نابولي.