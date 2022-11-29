استقالة مجلس إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي

فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال
كشفت تقارير صحفية، الاثنين، أن مجلس إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تقدم باستقالته بالكامل، من رئاسة النادي الإيطالي العريق.
وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” في تقرير نشرته، الاثنين، إلى قيام مجلس إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيللي بتقديم استقالته أمس الاثنين.
وأضاف تقرير الصحيفة الإيطالية أن الاستقالة ليست من أنيللي فقط، بل كل أعضاء مجلس إدارة نادي السيدة العجوز بما فيهم بافيل نيدفيد وماوريزيو أريفابيني.
كما أكدت “لاجازيتا” أنه سيتم تعيين مجلس إدارة جديد لنادي يوفنتوس خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك من أجل قيادة مسيرة أنيللي التي استمرت لمدة 12 عامًا في رئاسة السيدة العجوز.
وبحسب الصحفي الإيطالي روميو أجريستي، استقال جميع أعضاء مجلس إدارة نادي يوفنتوس بالتزامن مع اجتماع غير عادي للمساهمين.
وأكد تقرير الصحفي الإيطالي، أن جميع أعضاء مجلس إدارة يوفنتوس بما في ذلك أنييلي ونيدفيد واريفابيني وكيروبيني.
يذكر أن يوفنتوس كان قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، بينما يحتل النادي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة بفارق 41 نقطة عن المتصدر نابولي.