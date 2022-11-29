Icon

فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تعيين مجلس إدارة جديد للنادي خلال شهور

استقالة مجلس إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي

2022-11-29 الساعة 12:27
استقالة مجلس إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية، الاثنين، أن مجلس إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تقدم باستقالته بالكامل، من رئاسة النادي الإيطالي العريق.

قد يهمّك أيضاً
Img

بيتزي: المنتخب السعودي لعب بشراسة وثقة أمام الأرجنتين

Img

جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد

استقالة المجلس

وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” في تقرير نشرته، الاثنين، إلى قيام مجلس إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيللي بتقديم استقالته أمس الاثنين.

وأضاف تقرير الصحيفة الإيطالية أن الاستقالة ليست من أنيللي فقط، بل كل أعضاء مجلس إدارة نادي السيدة العجوز بما فيهم بافيل نيدفيد وماوريزيو أريفابيني.

مجلس جديد

كما أكدت “لاجازيتا” أنه سيتم تعيين مجلس إدارة جديد لنادي يوفنتوس خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك من أجل قيادة مسيرة أنيللي التي استمرت لمدة 12 عامًا في رئاسة السيدة العجوز.

وبحسب الصحفي الإيطالي روميو أجريستي، استقال جميع أعضاء مجلس إدارة نادي يوفنتوس بالتزامن مع اجتماع غير عادي للمساهمين.

وأكد تقرير الصحفي الإيطالي، أن جميع أعضاء مجلس إدارة يوفنتوس بما في ذلك أنييلي ونيدفيد واريفابيني وكيروبيني.

يذكر أن يوفنتوس كان قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، بينما يحتل النادي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة بفارق 41 نقطة عن المتصدر نابولي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 احتمالات لعدم الإصابة بـ كورونا على...
صحة وطب‎

3 احتمالات لعدم الإصابة بـ كورونا على...

صحة وطب‎
هازارد يقترب من مغادرة الريال
الرياضة

هازارد يقترب من مغادرة الريال

الرياضة
مطالبات بحسم أزمة توقيع أبو جلاس للنصر
آخر الاخبار

مطالبات بحسم أزمة توقيع أبو جلاس للنصر

آخر الاخبار
طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة
حصاد اليوم

طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة

حصاد اليوم
ملك البحرين يعين الأمير سلمان رئيسًا لمجلس...
العالم

ملك البحرين يعين الأمير سلمان رئيسًا لمجلس...

العالم
الرئيس الصيني يحذر بايدن من تجاوز الخط...
العالم

الرئيس الصيني يحذر بايدن من تجاوز الخط...

العالم
مستشار علاقات أسرية باكيًا: حرام عليكم أولادكم
السعودية اليوم

مستشار علاقات أسرية باكيًا: حرام عليكم أولادكم

السعودية اليوم
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 183.88...
السوق

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 183.88...

السوق