استقبال الجماهير ضمن شروط فيفا بالمونديال

قال المهندس القطري حمد لحدان المهندي إن من شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على الدولة المستضيفة استقبال الجماهير من كافة الجنسيات.

حضور الجماهير

وأضاف حمد لحدان المهندي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأربعاء، أنه خلال الأيام القادمة متوقع حضور الجماهير ومن ضمنها جماهير إسرائيلية، وهولاء قد يرفعون أعلامهم.

نجاح المونديال

وطالب المهندي بضرورة تجاهل تصرفاتهم والتركيز على إنجاح البطولة التي تنطلق شهر نوفمبر الجاري.

وتابع المهندي قائلًا: نحن تحت المجهر والإعلام ينتظر أي خطأ، فترة مؤقتة وتعدي.