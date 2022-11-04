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اعتداء وحشي على مسنّة بإحدى دور الرعاية

2022-11-04 الساعة 11:50
اعتداء وحشي على مسنّة بإحدى دور الرعاية
المواطن - متابعة

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للممرضة أوروانا بيلاج وهي تضرب امرأة مسنّة في إحدى دور الرعاية في بيجا بكوسوفو.

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تفاصيل الوقعة

وفي التفاصيل: تسبب مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في صدمة جميع من شاهده، إذ ظهرت فيه ممرضتان وهما أورونا بيلاج وألتينا ريكسيبي، تهاجمان امرأة مسنّة بشكل وحشي، بينما سجل شخص ثالث اللقطات.

وعلى الفور، ألقت الشرطة القبض عليهما، فور انتشار الفيديو، وأبدت المشتبه بها الرئيسية أورونا ندمها على فعلتها، مؤكدة أن المرأة حاولت مهاجمتها، فما كان بوسعها إلا ضربها للدفاع عن نفسها.

ووفقًا لمصادر صحفية، ذهبت أورونا في ذلك اليوم لمساعدة زملائها الذين كانوا يتعاملون مع امرأة مسنّة (الضحية)، لأنها كانت عدوانية للغاية. وبررت أورونا العنف الذي استخدمته ضد المسنّة بقولها: “هي من هاجمتني أولًا، كانت تعاني من انهيار عصبي وتسبب ذلك بحدوث عدد من المشاكل في المركز”.

وكانت عائلة المرأة المسنة وهي والدة شهيدة كوسوفية قد أخرجتها من المركز بعد انتشار الفيديو على الفور، كما توعدوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المركز والموظفين.

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