اعتقال نقيب الأفران بتركيا بسبب تصريح

اعتقلت السلطات التركية،جيهان كوليفار نقيب أصحاب الأفران في تركيا، على وقع تصريحاتٍ مصوّرة وُصِفت بالعنصرية خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على شاشة قناةٍ محلّية.

إهانة مؤسسات الدولة

جاء اعتقال كوليفار، بعد تعليق عمر تشليك المتحدّث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم على تصريحات كوليفار التي وصفها بـالمهينة للدولة التركية ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية.

وأوضح مصدر من نقابة أصحاب الأفران، التي يطلق عليها في تركيا اسم جمعية منتجي الخبز، أن “كوليفار سُجِن استنادًا لتشريع جديد أقره البرلمان التركي منتصف شهر أكتوبر الماضي والذي يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين سنة و3 سنوات بسبب نشر أخبارٍ مضللة، إضافة لتهمٍ أخرى وُجِهت له، وفقا للعربية نت.

وقال كوليفار في برنامجٍ تلفزيوني إن الخبز هو العنصر الأساسي في المجتمعات الغبية، على حدّ تعبّيره.

وأردف النقيب في مشاركته التلفزيونية أن “استهلاك كمياتٍ كبيرة من الخبز هو ما ساهم في بقاء المسؤولين في مواقعهم لمدّة 20 عاماً”، في إشارة غير مباشرة منه إلى أن “الغباء” الناجم عن تناول كميات كبيرة من الخبز هو ما أدى لترسيخ الحزب الحاكم. ونتيجة ذلك وجّه المدعي العام تهمة إهانة الدولة ومؤسساتها إليه بما في ذلك “إهانة” البرلمان.