اكتشاف حفرية سلحفاة بحرية بحجم سيارة سيدان 

منذ زمن بعيد كانت السلاحف البحرية العملاقة تجوب بحار أمريكا الشمالية، وكان يُعتقد أن هذا النوع عاش في عصور ما قبل التاريخ فقط، وغالبًا ما كانت تصل أطوالها إلى أكثر من 3 أمتار.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، اكتشف العلماء حاليًا نوعًا غير معروف من قبل، وهي أكبر سلحفاة بحرية تم العثور عليها في أوروبا، وأُطلق عليها اسم وحش البحر بسبب حجم جسم المخلوق الكبير.

وكتب مؤلفو البحث الذي نُشر في مجلة Scientific Reports إن وجود الحيوان غير المعتاد في هذا الجزء من العالم يكشف أن السلاحف العملاقة كانت أكثر شيوعًا مما كان يعتقد سابقًا.

وقبل الاكتشاف، كانت أكبر الأنواع التي تم اكتشافها في أوروبا يبلغ طولها 1.5 متر فقط بوزن ​​300 إلى 500 كيلوغرام، وفقًا لمعهد سميثسونيان.

لكن حفرية السلحفاة العملاقة التي تم تحديدها حديثًا، قدرت أن طولها يبلغ طوله 3.7 متر أي تقريبًا بحجم سيارة سيدان متوسطة.

اكتشاف نادر

قال ألبرت سيليس، المؤلف المشارك للدراسة وباحث ما بعد الدكتوراه في معهد Miquel Crusafont Catalan لعلم الحفريات التابع لجامعة برشلونة المستقلة في إسبانيا: لم نعتقد أبدًا أنه من الممكن العثور على شيء كهذا.

وفي البداية، اعتقد الباحثون أن عظام الحيوان العملاقة تنتمي إلى نوع مختلف من الحيوانات، وقال سيلس: من النادر جدًا اكتشاف شيء يخبرك حقًا قليلًا عن حياة الماضي.