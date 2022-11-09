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خلال مباراته ضد البحرين

الأخضر الأولمبي يستهدف الفوز الـ3

2022-11-09 الساعة 10:57
الأخضر الأولمبي يستهدف الفوز الـ3
المواطن - الرياض

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يسعى الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري للظهور بشكل مميز ضد البحرين، وتحقيق فوزه الأول في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا.

الأخضر الأولمبي والبحرين

ويواجه منتخب السعودية الأولمبي نظيره البحريني، اليوم الأربعاء عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب الصالة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

وتُعد مباراة اليوم هي الثالثة بين المنتخبين في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، حيث تعود المواجهة الأولى إلى أكتوبر 2015، وفاز الأخضر الأولمبي بنتيجة 3/2، وكسب اللقاء الثاني في 2021 بثلاثة أهداف دون رد.

الأخضر الأولمبي
لاعبو النتخب – المصدر @SaudiNT

لا بديل عن الفوز

وفشل منتخب السعودية الأولمبي في تحقيق نتيجة إيجابية بالجولة الثانية، حيث تعرض لهزيمة مفاجئة ضد سوريا بهدفين مقابل هدف، ليدخل مباراته ضد البحرين اليوم بهدف تحقيق الفوز بفارق هدفين لضمان التأهل.

الأخضر الأولمبي وسوريا
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

على الجانب الآخر، يدخل منتخب البحرين مباراته ضد الأخضر الأولمبي، وهو في ظروف أفضل، حيث إنه نجح في الفوز على سوريا بالجولة الأولى في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، ويكفيه تحقيق أي نتيجة إيجابية؛ لخطف بطاقة التأهل رسميًا.

الأخضر الأولمبي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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