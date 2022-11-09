الأخضر الأولمبي يستهدف الفوز الـ3

يسعى الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري للظهور بشكل مميز ضد البحرين، وتحقيق فوزه الأول في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا.

الأخضر الأولمبي والبحرين

ويواجه منتخب السعودية الأولمبي نظيره البحريني، اليوم الأربعاء عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب الصالة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

وتُعد مباراة اليوم هي الثالثة بين المنتخبين في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، حيث تعود المواجهة الأولى إلى أكتوبر 2015، وفاز الأخضر الأولمبي بنتيجة 3/2، وكسب اللقاء الثاني في 2021 بثلاثة أهداف دون رد.

لا بديل عن الفوز

وفشل منتخب السعودية الأولمبي في تحقيق نتيجة إيجابية بالجولة الثانية، حيث تعرض لهزيمة مفاجئة ضد سوريا بهدفين مقابل هدف، ليدخل مباراته ضد البحرين اليوم بهدف تحقيق الفوز بفارق هدفين لضمان التأهل.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب البحرين مباراته ضد الأخضر الأولمبي، وهو في ظروف أفضل، حيث إنه نجح في الفوز على سوريا بالجولة الأولى في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، ويكفيه تحقيق أي نتيجة إيجابية؛ لخطف بطاقة التأهل رسميًا.