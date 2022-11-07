الأخضر يحل أزمته في كأس العالم

تطور أداء الأخضر بشكل لافت مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، وسط طموحات بمواصلة التألق في نهائيات كأس العالم 2022.

الأخضر بمونديال 2022

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة بكأس العالم، وسيبدأ منافساته بمواجهة المنتخب الأرجنتيني على ملعب لوسيل، يوم 22 نوفمبر، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

أزمة دفاعية

وشارك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 5 مرات في نهائيات كأس العالم، وشهدت مشاركاته السابقة معاناته على الصعيد الدفاعي، حيث إنه استقبل 39 هدفًا؛ ليكون الأسوأ بين المنتحبات العربية بالمونديال.

ويُعد الأخضر هو الأكثر خبرة بين جميع المنتخبات العربية في كأس العالم، حيث شارك الأخضر في 5 نسخ من قبل، ولعب 16 مباراة في جميع النسخ، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تألق مع رينارد

وعمل رينارد على حل الأزمة الدفاعية للأخضر، ليكون الأفضل في آسيا، حيث خاض 18 مباراة في التصفيات المؤهلة للمونديال، واستقبل 10 أهداف فقط، وسجل 34 هدفًا، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واستمر التنظيم الدفاعي للمنتخب السعودي في المباريات الودية، استعدادًا لكأس العالم، حيث خسر الأخضر بهدف دون رد ضد كولومبيا وفنزويلا، ثم تعادل سلبيًا مع الإكوادور وأمريكا.

وفي معسكر أبو ظبي الحالي، خاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 4 مباريات ودية، فاز على مقدونيا الشمالية وآيسلندا بهدف دون رد، تعادل إيجابيًا مع ألبانيا، وبدون أهداف مع هندوراس.