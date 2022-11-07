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الأخضر يحل أزمته في كأس العالم

2022-11-07 الساعة 12:32
الأخضر يحل أزمته في كأس العالم
المواطن - مروة نبيل

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تطور أداء الأخضر بشكل لافت مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، وسط طموحات بمواصلة التألق في نهائيات كأس العالم 2022.

الأخضر بمونديال 2022

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة بكأس العالم، وسيبدأ منافساته بمواجهة المنتخب الأرجنتيني على ملعب لوسيل، يوم 22 نوفمبر، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

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الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

أزمة دفاعية

وشارك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 5 مرات في نهائيات كأس العالم، وشهدت مشاركاته السابقة معاناته على الصعيد الدفاعي، حيث إنه استقبل 39 هدفًا؛ ليكون الأسوأ بين المنتحبات العربية بالمونديال.

ويُعد الأخضر هو الأكثر خبرة بين جميع المنتخبات العربية في كأس العالم، حيث شارك الأخضر في 5 نسخ من قبل، ولعب 16 مباراة في جميع النسخ، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي بمونديال 1998
لاعبو المنتخب في مونديال 1998

تألق مع رينارد

وعمل رينارد على حل الأزمة الدفاعية للأخضر، ليكون الأفضل في آسيا، حيث خاض 18 مباراة في التصفيات المؤهلة للمونديال، واستقبل 10 أهداف فقط، وسجل 34 هدفًا، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واستمر التنظيم الدفاعي للمنتخب السعودي في المباريات الودية، استعدادًا لكأس العالم، حيث خسر الأخضر بهدف دون رد ضد كولومبيا وفنزويلا، ثم تعادل سلبيًا مع الإكوادور وأمريكا.

وفي معسكر أبو ظبي الحالي، خاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 4 مباريات ودية، فاز على مقدونيا الشمالية وآيسلندا بهدف دون رد، تعادل إيجابيًا مع ألبانيا، وبدون أهداف مع هندوراس.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

 

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