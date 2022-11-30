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لنشر التوعية حول مستقبل صديق للبيئة

الأزياء تطلق مبادرة سواب شوب لتبادل الألبسة المستخدمة

2022-11-30 الساعة 7:33
الأزياء تطلق مبادرة سواب شوب لتبادل الألبسة المستخدمة
المواطن - واس

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أطلقت هيئة الأزياء السعودية بالتعاون مع شركة محلية وأخرى أجنبية، مبادرة “سواب شوب” لتبادل الملابس المستخدمة، والتي تضمنت إنشاء موقع مؤقت للسواب ضمن مساحة «يو ووك» بالرياض خلال مؤتمر مستقبل الأزياء الذي نظمته الهيئة، وذلك لتشجيع المجتمع على اتخاذ القرارات المستدامة فيما يتعلق بالأزياء، ونشر التوعية حول إعطاء الألبسة فرصةً ثانية للاقتناء.

رواج كبير

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك، أن الفعالية لاقت رواجاً كبيراً بين عشاق الموضة السعوديين، ما يدل على وجود طرق مبتكرة وممتعة لجعل الأناقة أكثر استدامة، وقال: “في الوقت الذي نحوّل فيه المملكة إلى مركز استثنائي للأزياء، تولي هيئة الأزياء اهتماماً كبيراً للاستدامة، مما يضمن ريادة السعودية في صنع مستقبل صديق للبيئة وأكثر نظافة وإشراقاً”.

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وقامت الشركتان بتوفير الألبسة والأحذية والإكسسوارات غير المباعة للسواب شوب، وقد قُسمت هذه القطع إلى فئتي “High Street” و”High Fashion”؛ بينما تعيّن على الزبائن قبل دخولهم إلى السواب شوب تسليم الألبسة التي يودون التخلي عنها مقابل “تذكرة سواب” يمكنهم من خلالها استلام قطعة أخرى شبيهة من القطع المتوفرة من الرعاة.

استقطاب مئات الزائرين

وحقق السواب شوب نجاحاً كبيراً، مستقطباً أكثر من 1300 زائر، وأتاح لحوالي ألف شخص مقايضة 5500 قطعة من الملابس، وقد تمكن الزوار من مقايضة 60% من القطع التي عُرضت في السواب شوب، كما تم التبرع بنسبة 40% منها إلى إحدى الجمعيات الخيرية التي تعنى بالبيئة، لتتولى بدورها توزيع الملابس غير المستعملة إلى المحتاجين.

وقد نظم خلال الفعالية ورشة عمل مجانية لإصلاح الملابس في موقع الفعالية مع طلاب تخصص الأزياء في الجامعات السعودية، والذين قاموا بإصلاح التمزقات البسيطة، وتصميم الملابس حسب الطلب عبر الترقيع والطلاء والطباعة لصقل مهاراتهم في فعالية أزياء حقيقية.

يذكر أن الاستدامة كانت موضوعاً رئيسياً في مؤتمر مستقبل الأزياء، حيث غطى برنامج المؤتمر آثار صناعة النسيج والمواد المستدامة الناشئة، والتصميم في عصر الاستهلاك الواعي في الوقت الذي قدم “تقرير حالة قطاع الأزياء” المفصّل والذي أعدّته هيئة الأزياء، والذي سيتم إصداره في أبريل 2023 لمحةً عامة عن رؤى الاستدامة بصورة قائمة على البيانات.

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