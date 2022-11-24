الأمطار تؤخر إقلاع بعض الرحلات الجوية في جدة

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أعلن مطار الملك عبدالعزيز بجدة، صباح اليوم الخميس، عن تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الأحوال الجوية.
وقال مطار الملك عبدالعزيز، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: نظرًا لظروف الأحوال الجوية؛ فقد تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية.. ونأمل التواصل مع الناقلات الجوية للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.
من جهتها، أصدرت الإدارة العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناءً على تنبيهات المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل جدة والشعيبة، حتى الساعة 3 مساءً.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر بعد ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف، تشمل أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وطبرجل، حتى الساعة 5 مساءً.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية ، القريات، طريف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.