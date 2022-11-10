الأمير متعب يستقبل المعزين في وفاة والدته

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استقبل الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، مساء أمس الأربعاء، المعزين في وفاة والدته رحمها الله وغفر لها.
وكان الديوان الملكي قد أعلن بالأمس، وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله، وجاء في بيان للديوان الملكي “انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
وتم الصلاة على الفقيدة أمس الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.