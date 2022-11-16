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بعد التتويج بكأس غرب آسيا

الأهلي يحتفي بنجوم الأخضر الأولمبي

2022-11-16 الساعة 10:08
الأهلي يحتفي بنجوم الأخضر الأولمبي
المواطن - الرياض

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احتفى النادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، بنجومه المتواجدين في صفوف المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.

الأهلي يحتفي باللاعبين

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الاحتفاء بثلاثي الأخضر الأولمبي، زياد الجهني، ريان حامد وعبدالرحمن الصانبي، بعد التتويج بلقب كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا.

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لاعبو المنتخب السعودي الأولمبي مع الأهلي
جانب من الاحتفالية – المصدر @ALAHLI_FC

ونجح المنتخب السعودي الأولمبي في الفوز على نظيره القطري بالأمس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، وفاز الأخضر بنتيجة 3/1، ليتوج باللقب.

لاعبو المنتخب السعودي الأولمبي مع الأهلي
جانب من الاحتفالية – المصدر @ALAHLI_FC

الاستعداد لدوري يلو

على الجانب الآخر، يواصل الراقي استعداداته لاستئناف مشواره في دوري يلو، بعدما تم تأجيل مبارياته، لتواجد لاعبيه مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز التاسع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري يلو بعد نهاية منافسات الجولة الـ11، حيث يملك 15 نقطة من 8 مباريات، حقق الفوز 4 مرات، وتعادل 3 مرات، وخسر لقاء.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

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