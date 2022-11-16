الأهلي يحتفي بنجوم الأخضر الأولمبي

احتفى النادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، بنجومه المتواجدين في صفوف المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.

الأهلي يحتفي باللاعبين

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الاحتفاء بثلاثي الأخضر الأولمبي، زياد الجهني، ريان حامد وعبدالرحمن الصانبي، بعد التتويج بلقب كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا.

ونجح المنتخب السعودي الأولمبي في الفوز على نظيره القطري بالأمس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، وفاز الأخضر بنتيجة 3/1، ليتوج باللقب.

الاستعداد لدوري يلو

على الجانب الآخر، يواصل الراقي استعداداته لاستئناف مشواره في دوري يلو، بعدما تم تأجيل مبارياته، لتواجد لاعبيه مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز التاسع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري يلو بعد نهاية منافسات الجولة الـ11، حيث يملك 15 نقطة من 8 مباريات، حقق الفوز 4 مرات، وتعادل 3 مرات، وخسر لقاء.