نقل ياسر الشهراني إلى الرياض لإجراء جراحة عاجلة

أعلن المنتخب السعودي عن وصول نجمه ياسر الشهراني إلى الرياض صباح اليوم الأربعاء، وذلك لإجراء عملية جراحية بعد إصابته في مباراة الأرجنتين أمس في كأس العالم قطر 2022.

إصابة ياسر الشهراني

وكشف المنتخب السعودي عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب تم إخلاؤه صباح اليوم من مدينة حمد الطبية في العاصمة القطرية الدوحة، متوجهًا إلى مستشفى الحرس الوطني في الرياض.

ومن المقرر إجراء اللاعب لعملية جراحية حسب الخطة العلاجية التي وضعها الجهاز الطبي له.

اللاعب يغيب عن المونديال

وسيغيب ياسر الشهراني عن مباراتي الأخضر ضد كل من بولندا والمكسيك في الجولتين الثانية والثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال قطر.

وكان الشهراني أُصيب في فكه وجزء من وجهه بعد تدخل قوي عليه من الحارس محمد العويس أثناء تصديه لإحدى الكرات الخطيرة من لاعبي الأرجنتين.

الأخضر يواجه بولندا

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة المنتخب البولندي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية، حيث يبحث الأخضر عن الفوز من أجل ضمان الصعود لدور ثمن النهائي في مونديال قطر.

وتعادل منتخب بولندا أمس بدون أهداف مع المنتخب المكسيكي.

يذكر أن المنتخب السعودي كان نجح في الفوز على الأرجنتين بنتيجة هدفين لهدف، حيث أحرز لـ الأخضر كل من صالح الشهري وسالم الدوسري، بينما سجل لـ منتخب الأرجنتين اللاعب ليونيل ميسي من ركلة جزاء.