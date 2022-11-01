الإصابة تحرم بوجبا من مونديال 2022

تضامن مع فيصل العتيبي ضد التنمر تفاصيل ومتطلبات الرحلات الجوية من السعودية إلى قطر السعودية دولة مثالية للقرن الجديد تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بلومبرج: السعودية أسرع الاقتصادات نموًا أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب السديس: الحاقدون متربصون وجميعنا درع رادع للأعداء خلال ساعات.. بداية الدوام الشتوي بجميع المدارس إليسا وهيفاء وهبي: موسم الرياض تخطى الحدود القبض على 3 أشخاص تحرشوا بامرأة في الرياض
يغيب النجم الفرنسي بول بوجبا عن صفوف المنتخب الفرنسي المشارك في نهائيات كأس العالم بقطر 2022، بسبب الإصابة.
نشرت شبكة ESPN تصريحًا على لسان البرازيلية رافاييلا بيمنتا وكيلة اللاعب، تؤكد فيه غياب بوجبا عن كأس العالم في قطر 2022 بسبب الإصابة.
Paul Pogba will miss World Cup due to injury, his agent has confirmed. pic.twitter.com/IbJGpxjK6a
— ESPN FC (@ESPNFC) October 31, 2022
كان بوجبا تعرض لإصابة في غضروف الركبة في يوليو الماضي قبل بداية الموسم، ليغيب منذ ذلك الحين عن الملاعب.
يذكر أن منتخب فرنسا، حامل لقب كأس العالم، يلعب في المجموعة الرابعة بمونديال 2022، مع منتخبات تونس والدنمارك وأستراليا.