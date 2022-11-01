الإصابة تحرم بوجبا من مونديال 2022

يغيب النجم الفرنسي بول بوجبا عن صفوف المنتخب الفرنسي المشارك في نهائيات كأس العالم بقطر 2022، بسبب الإصابة.

غياب رسمي

نشرت شبكة ESPN تصريحًا على لسان البرازيلية رافاييلا بيمنتا وكيلة اللاعب، تؤكد فيه غياب بوجبا عن كأس العالم في قطر 2022 بسبب الإصابة.

Paul Pogba will miss World Cup due to injury, his agent has confirmed. pic.twitter.com/IbJGpxjK6a — ESPN FC (@ESPNFC) October 31, 2022

إصابة الركبة

كان بوجبا تعرض لإصابة في غضروف الركبة في يوليو الماضي قبل بداية الموسم، ليغيب منذ ذلك الحين عن الملاعب.

يذكر أن منتخب فرنسا، حامل لقب كأس العالم، يلعب في المجموعة الرابعة بمونديال 2022، مع منتخبات تونس والدنمارك وأستراليا.