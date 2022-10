الإصابة تحرم بوجبا من مونديال 2022

يغيب النجم الفرنسي بول بوجبا عن صفوف المنتخب الفرنسي المشارك في نهائيات كأس العالم بقطر 2022، بسبب الإصابة.

نشرت شبكة ESPN تصريحًا على لسان البرازيلية رافاييلا بيمنتا وكيلة اللاعب، تؤكد فيه غياب بوجبا عن كأس العالم في قطر 2022 بسبب الإصابة.

Paul Pogba will miss World Cup due to injury, his agent has confirmed. pic.twitter.com/IbJGpxjK6a

