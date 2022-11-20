الإطاحة بـ 3 أشخاص بحوزتهم 3.7 كيلوجرام شبو في جدة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية ومواطن بمحافظة جدة، بحوزتهم (3.7) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.