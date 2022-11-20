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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

الإطاحة بـ 3 أشخاص بحوزتهم 3.7 كيلوجرام شبو في جدة

2022-11-20 الساعة 12:08
الإطاحة بـ 3 أشخاص بحوزتهم 3.7 كيلوجرام شبو في جدة
المواطن - الرياض

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية ومواطن بمحافظة جدة، بحوزتهم (3.7) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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