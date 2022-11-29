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في اجتماع استثنائي

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة ضد موسكو

2022-11-29 الساعة 12:32
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة ضد موسكو
المواطن - متابعة

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يناقش الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا في اجتماع استثنائي على جدول أعمال الاجتماع.

مناقشة القرار

ووفقًا لوكالة نوفوستي، ستجري مناقشة قرار المجلس والقرار المتعلق بالتدابير التقييدية فيما يتعلق بأعمال روسيا المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا، وبناء على نتائج المناقشة، يمكن الاتفاق على عقوبات جديدة على المستوى الوزاري من خلال توقيع قرار جديد.

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ومن المقرر عقد الاجتماع يوم الاثنين الساعة 18.45 بالتوقيت المحلي، وتعقد الاجتماعات المقررة للممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي، كقاعدة عامة يومي الأربعاء والجمعة.

حزمة عقوبات

وتم تقديم حزمة عقوبات اقتصادية ضد روسيا من الاتحاد الأوروبي، بمسمى الإجراءات التقييدية فيما يتعلق بإجراءات روسيا، التي تزعزع استقرار الوضع في أوكرانيا”، لأول مرة في 31 يوليو 2014، على خلفية الأحداث في شبه جزيرة القرم.

ومنذ ذلك الحين، تم تمديد العقوبات وتوسيعها بشكل متكرر، وتتعلق هذه العقوبات بقطاعات الاقتصاد الروسي ولا تشمل قيودًا شخصية.

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