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البليهي يرفع راية التحدي قبل مواجهة الأرجنتين

2022-11-21 الساعة 1:14
البليهي يرفع راية التحدي قبل مواجهة الأرجنتين
المواطن - الرياض

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أكد علي البليهي جاهزية المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لجميع المواجهات في نهائيات كأس العالم 2022، وليس مباراة الأرجنتين فقط.

تعليق البليهي

وتحدث البليهي قبل بداية مران المنتخب السعودي، قائلًا: “الأخضر جاهز للمباريات الثلاث وليس لمباراة الأرجنتين فقط.. كرة القدم تلعب 11 لاعبًا ضد 11”.

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الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وتابع نجم فريق الهلال قائلًا: “نحن نلعب ضد منتخب بأكمله وليس ضد لاعب واحد وإن شاء الله نقدم المطلوب منا”، وذلك في إشارة إلى نجم منتخب الأرجنتين وباريس سان جرمان الفرنسي، ليونيل ميسي.

وبشأن شعور لاعبي الأخضر باللعب ضد أحد أساطير كرة القدم في المونديال الأخير بمسيرته، قال البليهي: “أكرر وأقول نحن نلعب ضد منتخب الأرجنتين وليس ضد لاعب واحد، و11 ضد 11 وموعدنا يوم الثلاثاء بإذن الله”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @Argentina

السعودية ضد الأرجنتين

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد الأرجنتين، يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك، ويأمل الصقور في تحقيق انطلاقة قوية والظهور بشكل مميز.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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