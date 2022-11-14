البوتوكس علاج آمن للصداع النصفي

قال استشاري الجلدية وجراحة الجلد التجميلية د. فهد السديري: إن حقن البوتوكس علاج آمن ومناسب للصداع النصفي.

وأوضح السديري، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه فوجئ بمريضة كانت تعاني من الصداع النصفي وكانت تتناول العديد من الأدوية التي سببت لها آثارًا جانبية، ولكن شفيت منه بعد تجربة البوتوكس.

حقن البوتوكس

هو دواء موصوف طبيًّا يحتوي على المادة الفعالة أونابوتولينومتوكسين من النوع أ (Onabotulinumtoxin A)، ويكون على هيئة محلول سائل يعطى عن طريق الحقن العضلي.

وقد تمت الموافقة على استخدام البوتكس من قبل إدارة الغذاء والدواء للوقاية من الصداع لدى البالغين المصابين بالصداع النصفي المزمن، لكن يجب أن يعاني الشخص البالغ من كلا الأمرين الآتيين حتى يتسنى له استخدام البوتكس للصداع النصفي:

حالات استخدامه

– تاريخ من الإصابة بالصداع النصفي.

– الإصابة بالصداع (بما في ذلك صداع التوتر) 15 يومًا أو أكثر من كل شهر على أن تشمل الإصابة بالصداع النصفي 8 مرات.

يمنع في تلك الحالات

– الإصابة بالصداع حوالي 14 يومًا أو أقل من كل شهر.

– المعاناة من أنواع أخرى من الصداع، مثل الصداع العنقودي.