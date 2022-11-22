أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن دخول البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم الثلاثاء، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

أجمل من يهنئ

ووجه متابعو المستشار تركي آل الشيخ على موقع “تويتر”، التحية له على هذه الهدية، مؤكدين أنه أجمل من يهنئ بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني.

وقال أحد المغردين: “أجمل مين يدعم”، وأضاف آخر “كان عندي إحساس كبير بفوز منتخبنا ولله الحمد شكرًا بو ناصر”.

الأخضر يحرج ميسي

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في إبهار العالم، والفوز على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وفي الشوط الأول، كان ليونيل ميسي أحرز هدف التقدم لـ منتخب الأرجنتين في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

نتيجة 2-1

وفي الشوط الثاني، كشر الأخضر عن أنيابه الهجومية ليُضيف الهدف الأول عبر صالح الشهري في الدقيقة الـ48، ثم بعدها عزز سالم الدوسري من تقدم الأخضر بالهدف الثاني من تصويبة قوية في الدقيقة الـ53، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 2-1.