محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن دخول البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم الثلاثاء، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
ووجه متابعو المستشار تركي آل الشيخ على موقع “تويتر”، التحية له على هذه الهدية، مؤكدين أنه أجمل من يهنئ بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني.
وقال أحد المغردين: “أجمل مين يدعم”، وأضاف آخر “كان عندي إحساس كبير بفوز منتخبنا ولله الحمد شكرًا بو ناصر”.
ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في إبهار العالم، والفوز على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وفي الشوط الأول، كان ليونيل ميسي أحرز هدف التقدم لـ منتخب الأرجنتين في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، كشر الأخضر عن أنيابه الهجومية ليُضيف الهدف الأول عبر صالح الشهري في الدقيقة الـ48، ثم بعدها عزز سالم الدوسري من تقدم الأخضر بالهدف الثاني من تصويبة قوية في الدقيقة الـ53، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 2-1.