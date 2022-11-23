Icon

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني Icon وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا Icon حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق Icon جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس Icon صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب Icon تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 Icon فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أن عمل الوزارة لا يقتصر على القطاع العسكري

البياري : وزارة الدفاع في طور إنشاء جامعة الدفاع الوطني

2022-11-23 الساعة 6:46
البياري : وزارة الدفاع في طور إنشاء جامعة الدفاع الوطني
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكد الدكتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، أن الوزارة ستنشئ قريبًا “جامعة الدفاع الوطني”، لافتًا إلى أن العمل في الدفاع لا يقتصر على القطاع العسكري فقط.

وأضاف البياري في كلمته خلال مؤتمر الشراكات المستدامة، أن هناك أمورًا كثيرة ومجالات مختلفة تهم وزارة الدفاع وسيكون بها فرص ضخمة للمنظومات التعليمية والبحثية.

الموارد البشرية

وأوضح البياري خلال تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن الموارد البشرية في أي منظومة هي أهم قطاع، لافتًا إلى أن هذا الملف يأخذ حصة الأسد من اهتمام وزارة الدفاع وذلك من ناحية التشريعات، التنظيمات، والتركيز على التدريب.

التجهيز والتدريب

وأضاف أن أهم شيء لدى المنظومات العسكرية وقت السلم هو التجهيز والتدريب، وبالتالي وجود منظومة تعمل بكفاءة في مجال التعليم والتدريب أساس لنجاح وزارة الدفاع.

وتابع أن الاهتمام بالموارد البشرية أدى إلى فكرة إنشاء إدارة لها تستهدف التعليم والتدريب خاصة من ناحية التشريعات والقدرات التي تحتاجها المناهج، مشيرًا إلى أن هناك مبادرة كبيرة الآن لإنشاء جامعة الدفاع الوطني لتكمل حلقة المنظومة التعليمية والتدريبية في جامعة الدفاع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...
السوق

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...

السوق
استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع

السعودية اليوم
آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل
حصاد اليوم

آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل

حصاد اليوم
كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض
حصاد اليوم

كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض

حصاد اليوم
المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال
كأس العالم

المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال

كأس العالم
جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني
الرياضة

جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني

الرياضة
شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا
السعودية اليوم

شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا

السعودية اليوم
البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية
الرياضة العالمية

البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية

الرياضة العالمية