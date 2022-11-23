البياري : وزارة الدفاع في طور إنشاء جامعة الدفاع الوطني

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أكد الدكتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، أن الوزارة ستنشئ قريبًا “جامعة الدفاع الوطني”، لافتًا إلى أن العمل في الدفاع لا يقتصر على القطاع العسكري فقط.
فيديو | مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفذية د. خالد البياري: وزارة الدفاع في طور بناء "جامعة الدفاع الوطني" ولا تقتصر الوزارة على القطاع العسكري فقط#مؤتمر_الشراكات_المستدامة#الإخبارية pic.twitter.com/yCH7KnlAkd
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 23, 2022
وأضاف البياري في كلمته خلال مؤتمر الشراكات المستدامة، أن هناك أمورًا كثيرة ومجالات مختلفة تهم وزارة الدفاع وسيكون بها فرص ضخمة للمنظومات التعليمية والبحثية.
وأوضح البياري خلال تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن الموارد البشرية في أي منظومة هي أهم قطاع، لافتًا إلى أن هذا الملف يأخذ حصة الأسد من اهتمام وزارة الدفاع وذلك من ناحية التشريعات، التنظيمات، والتركيز على التدريب.
وأضاف أن أهم شيء لدى المنظومات العسكرية وقت السلم هو التجهيز والتدريب، وبالتالي وجود منظومة تعمل بكفاءة في مجال التعليم والتدريب أساس لنجاح وزارة الدفاع.
وتابع أن الاهتمام بالموارد البشرية أدى إلى فكرة إنشاء إدارة لها تستهدف التعليم والتدريب خاصة من ناحية التشريعات والقدرات التي تحتاجها المناهج، مشيرًا إلى أن هناك مبادرة كبيرة الآن لإنشاء جامعة الدفاع الوطني لتكمل حلقة المنظومة التعليمية والتدريبية في جامعة الدفاع.