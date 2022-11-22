التسجيل في طاقات شرط لاستمرار صرف ساند

تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع استفسارات المواطنين بشأن كيفية التسجيل للحصول على وظائف بعد صرف تعويضات ساند.

وجاء الرد عبر الحساب الرسمي للعناية بالعملاء لنظام التأمينات، بضرورة بحث المستفيد من ساند عن عمل لضمان استمرارية صرف التعويض.

التسجيل في طاقات

وأضافت أن صندوق الموارد البشرية يقوم بدعم ومتابعة التوظيف والبحث عن عمل من خلال مراكز طاقات، لافتة إلى أن من شروط صرف تعويض ساند التسجيل في طاقات.

شروط برنامج ساند

وكانت التأمينات حددت في وقت سابق العديد من الشروط والأحكام للمواطنين الراغبين في الاستفادة من البرامج الجديدة لتوفير الرعاية والدعم المالي للأشخاص المتوقفين عن العمل في المملكة، وتتبين هذه الشروط فيما يلي:

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط ألا يتخطى عمر المتقدم 60 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم ترك العمل السابق رغمًا عنه، ولم يتم تركه بمحض إرادته.

أن يتجاوز المتقدم مدة العمل المنصوص عليها من قانون العمل السعودي.

يشترط على المتقدم ألا يمتلك أي أعمال أو أنشطة خاصة.

أن تسمح حالة المتقدم على العمل.

يجب على المتقدم الالتزام بجميع التدريبات التي تتحدد من قبل الوزارة.