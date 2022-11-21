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التشكيلة الرسمية لـ مباراة السنغال ضد هولندا

2022-11-21 الساعة 7:01
التشكيلة الرسمية لـ مباراة السنغال ضد هولندا
المواطن - الرياض

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كشف المدربان، السنغالي أليو سيسيه والهولندي لويس فان خال عن تشكيلة المنتخبين لـ مباراة السنغال ضد هولندا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم 2022 في قطر.

تشكيل مباراة السنغال ضد هولندا 

وجاء تشكيل المنتخب السنغالي مكونًا من: “إدوارد ميندي في حراسة المرمى، خاليدو كوليبالي، بابي أبو سيسيه، عبده ديالو، يوسف سابالي، نامبليس ميندي، شيخو كوياتي، إدريسا جانا جايي، كريبان دياتا، إسماعيلا سار، بويلاي ديا”.

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أما تشكيل منتخب هولندا فجاء مكونًا من: ” أندريس نوبرت، دالي بليند، آكي، فان دايك، دي ليخت، دومفريس، جاكبو، فرينكي دي يونج، بيرجويس، فينسيت يانسن، بيرجوين”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الثمامة”، كما تُنقل عبر قنوات Al Kass EXTRA TWO HD , BEIN SPORTS HD 2 MAX, BEIN SPORTS HD 1 MAX , ITV, RAI 2, ZDF HD.

السنغال ضد هولندا
السنغال ضد هولندا

القيمة السوقية للمنتخبين

وتبلغ القيمة السوقية لمنتخب السنغال 228 مليون يورو، مع متوسط أعمار 26.7 سنة، أما منتخب هولندا فتبلغ قيمته السوقية 587 مليون يورو مع متوسط أعمار 27 سنة.

وقبل مباراة السنغال ضد هولندا، تُقدر القيمة السوقية لـ فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا 55 مليون يورو، بينما القيمة السوقية لـ خاليدو كوليبالي قائد السنغال تُقدر بـ 45 مليون يورو.

ويغيب السنغالي ساديو ماني عن مباريات بلاده في مونديال قطر 2022 حيث نشر الاتحاد السنغالي لكرة القدم مقطع فيديو عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، مساء الخميس الماضي، أعلن من خلاله استبعاد ساديو ماني من القائمة النهائية في كأس العالم بسبب الإصابة.

 

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