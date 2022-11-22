التعادل يحسم مباراة أمريكا وويلز

انتهت، منذ قليل، مباراة أمريكا وويلز ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

تقدم أمريكا

وبدأت مباراة أمريكا وويلز التي أُقيمت على ملعب أحمد بن علي بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول.

ونجح تيموثي جورج وياه في فض اشتباك التعادل السلبي من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بعدما انفرد بالحارس، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أمريكا ضد ويلز بهدف.

بيل يتعادل في مباراة أمريكا وويلز

ومع بداية الشوط الثاني، سيطر المنتخب الويلزي على اللعب، دون خطورة حقيقة على مرمى أمريكا، وكاد بن دافيز أن يتعادل عند الدقيقة 64، ولكن الحارس أنقذها، ومرت رأسية البديل كيفر مور أعلى العارضة.

وكاد أن يسجل آونسون الهدف الثاني من رأسية، ولكنها مرت بجوار القائم عند الدقيقة 76، وحصل غاريث بيل على ركلة جزاء سددها بنجاح عند الدقيقة 82، لتنتهي مباراة أمريكا وويلز بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

وحصد منتخبا أمريكا وويلز على نقطة واحدة، ليحلا بالمركزين الثاني والثالث في ترتيب مجموعتهما في كأس العالم 2022، خلف منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم المتصدر برصيد 3 نقاط، فيما تتذيل إيران الترتيب بدون نقاط.