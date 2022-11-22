Icon

هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
في مونديال قطر 2022

التعادل يحسم مباراة أمريكا وويلز

2022-11-22 الساعة 12:25
التعادل يحسم مباراة أمريكا وويلز
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة أمريكا وويلز ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

تقدم أمريكا

وبدأت مباراة أمريكا وويلز التي أُقيمت على ملعب أحمد بن علي بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول.

قد يهمّك أيضاً
Img

ساديو ماني يُحفز لاعبي السنغال

Img

موثوق يأخذ بيد مجهول.. فكرة لمواجهة الاضطرابات النفسية وحالات الانتحار

ونجح تيموثي جورج وياه في فض اشتباك التعادل السلبي من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بعدما انفرد بالحارس، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أمريكا ضد ويلز بهدف.

تيموثي جورج وياه
احتفال تيموثي وياه – المصدر @fifaworldcup_ar

بيل يتعادل في مباراة أمريكا وويلز

ومع بداية الشوط الثاني، سيطر المنتخب الويلزي على اللعب، دون خطورة حقيقة على مرمى أمريكا، وكاد بن دافيز أن يتعادل عند الدقيقة 64، ولكن الحارس أنقذها، ومرت رأسية البديل كيفر مور أعلى العارضة.

أمريكا ضد ويلز
جانب من المباراة – المصدر @USMNT

وكاد أن يسجل آونسون الهدف الثاني من رأسية، ولكنها مرت بجوار القائم عند الدقيقة 76، وحصل غاريث بيل على ركلة جزاء سددها بنجاح عند الدقيقة 82، لتنتهي مباراة أمريكا وويلز بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

وحصد منتخبا أمريكا وويلز على نقطة واحدة، ليحلا بالمركزين الثاني والثالث في ترتيب مجموعتهما في كأس العالم 2022، خلف منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم المتصدر برصيد 3 نقاط، فيما تتذيل إيران الترتيب بدون نقاط.

غاريث بيل
احتفال بيل – المصدر @fifaworldcup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير