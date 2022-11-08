Icon

حالة ماطرة ثالثة بدايتها الخميس Icon ترقب عالمي لنتائج انتخابات الكونجرس Icon الحياد الصفري هدف السعودية فماذا يعني؟ Icon 9 تأكيدات طموحة من محمد بن سلمان في شرم الشيخ Icon الأحساء والخرج تسجلان أعلى درجة حرارة Icon 15 مشروعاً لـ الطاقة المتجددة في السعودية Icon السعودية تقود الحقبة الخضراء في العالم Icon ولي العهد يغادر إلى مصر Icon والدة مفقودة مكة رتيل تتحدث بعد ضبط الخاطفة Icon وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
COP27 تمس حياة كل فرد بالعالم

الجبير: المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بقضية المناخ

2022-11-08 الساعة 5:48
الجبير: المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بقضية المناخ
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، مبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير، أن المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بقضية المناخ، حيث ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حضور المملكة بقمة المناخ “COP27” المنعقدة بشرم الشيخ، كما ترأس جلسة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء.

مبادرة مهمة

وأضاف الجبير خلال تصريحات لقناة “الإخبارية” أن مبادرة الشرق الأوسط الخضراء تعتبر من المبادرات النادرة والفريدة والمهمة على مستوى العالم في مواجهة التغير المناخي.

تكاتف الجهود

ولفت إلى أن قمة المناخ تمس حياة كل فرد في العالم، موضحًا أن الحل للتعامل مع أزمة المناخ يجب أن يكون حلًا دوليًا، وبه تطابق في الآراء وتكاتف بالجهود.

مبادرة الشرق الأوسط

وانطلقت أمس الاثنين، النسخة الثانية من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022، برئاسة مشتركة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وانعقدت فعاليات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالتزامن مع انعقاد قمة قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغير المناخ (كوب 27)، وسط مشاركة واسعة من كبار القادة في العالم؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات من مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، ودول المشرق العربي، وإفريقيا، وأبرز الشركاء الأوروبيين، ومنهم المملكة المتحدة واليونان.

خارطة طريق

يشار إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تقدم خارطة طريق طموحة وواضحة للعمل المناخي الإقليمي؛ مما يضمن تنسيق الجهود، واتباع نهج موحد لمواجهة تَبِعات تغير المناخ على دول المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بمجمع الملك فهد الطبي العسكري
حصاد اليوم

وظائف بمجمع الملك فهد الطبي العسكري

حصاد اليوم
تويتر يسرح نصف موظفيه حول العالم
تكنولوجيا

تويتر يسرح نصف موظفيه حول العالم

تكنولوجيا
قصة مؤلمة لأم تحرم أطفالها من التعليم
السعودية اليوم

قصة مؤلمة لأم تحرم أطفالها من التعليم

السعودية اليوم
بالقوة طرد الرئيس الصيني السابق الموالي لبايدن
العالم

بالقوة طرد الرئيس الصيني السابق الموالي لبايدن

العالم
رونالدو يُكرر أسوأ تصنيف بالكرة الذهبية
آخر الاخبار

رونالدو يُكرر أسوأ تصنيف بالكرة الذهبية

آخر الاخبار
متعة أن تكون في الثلاثين
حصاد اليوم

متعة أن تكون في الثلاثين

حصاد اليوم
ألماني يطالب أوبك بـ 50 يورو تعويضًا
السعودية اليوم

ألماني يطالب أوبك بـ 50 يورو تعويضًا

السعودية اليوم
عقوبة تنتظر الهلال بعد واقعة اختفاء القمصان...
الرياضة

عقوبة تنتظر الهلال بعد واقعة اختفاء القمصان...

الرياضة