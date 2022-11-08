الجربوع: مختبراتنا تجيز العسل المستورد رغم أنه ليس عسلًا

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قال رئيس جمعية النحالين صالح الجربوع: إن المشكلة الرئيسية التي تواجه مختبرات المملكة في البدائل المصنعة للعسل المستورد، وأشهر دولتين في هذا المجال الصين والهند.
#الشارع_السعودي | د. صالح الجربوع: مختبراتنا تجيز العسل المستورد رغم أنه ليس عسلاً. @khaledaloqaily #قناة_السعودية pic.twitter.com/8aJlEkYQTwقد يهمّك أيضاً
— قناة السعودية (@saudiatv) November 7, 2022
وأوضح الجربوع، في حواره لبرنامج “الشارع السعودي” على “قناة السعودية”، أن العسل المستورد يختلف في مواصفاته عن العسل الطبيعي الذي تنتجه المملكة، وهذه الأنواع من العسل لم يتم فحصها مختبريًّا ولكن المختبرات تجيزه، لذلك لا يمكن إثبات عدم صحتها لارتفاع تكلفة الفحص في الخارج ولكونها تحصل على ضمانات الجودة.
ونوه الجربوع أن مختبرات المملكة قادرة على التفريق بين العسل الطبيعي والمغشوش، لكن مع العروض التسويقية الضخمة لا يوجد منافسة أو مقارنة بين العسل المستورد والطبيعي، لافتًا إلى أن المنتج المستورد أثر على سمعة المحلي.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المملكة استيراد كميات ضخمة من العسل مقابل جودة أقل، ومع أقل اشتراطات صحية تضمن جودة العسل وصحته في ظل انتشار هذه المنتجات المستوردة في الأسواق الشعبية والطرقات والتي لا يمكن للمواطنين تمييزها، وتؤثر بدورها على المنتج المحلي.