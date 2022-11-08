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يختلف بمواصفاته عن الطبيعي

الجربوع: مختبراتنا تجيز العسل المستورد رغم أنه ليس عسلًا

2022-11-08 الساعة 1:31
الجربوع: مختبراتنا تجيز العسل المستورد رغم أنه ليس عسلًا
المواطن - الرياض

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قال رئيس جمعية النحالين صالح الجربوع: إن المشكلة الرئيسية التي تواجه مختبرات المملكة في البدائل المصنعة للعسل المستورد، وأشهر دولتين في هذا المجال الصين والهند.

المختبرات تجيزه

وأوضح الجربوع، في حواره لبرنامج “الشارع السعودي” على “قناة السعودية”، أن العسل المستورد يختلف في مواصفاته عن العسل الطبيعي الذي تنتجه المملكة، وهذه الأنواع من العسل لم يتم فحصها مختبريًّا ولكن المختبرات تجيزه، لذلك لا يمكن إثبات عدم صحتها لارتفاع تكلفة الفحص في الخارج ولكونها تحصل على ضمانات الجودة.

سمعة المحلي

ونوه الجربوع أن مختبرات المملكة قادرة على التفريق بين العسل الطبيعي والمغشوش، لكن مع العروض التسويقية الضخمة لا يوجد منافسة أو مقارنة بين العسل المستورد والطبيعي، لافتًا إلى أن المنتج المستورد أثر على سمعة المحلي.

جودة أقل

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المملكة استيراد كميات ضخمة من العسل مقابل جودة أقل، ومع أقل اشتراطات صحية تضمن جودة العسل وصحته في ظل انتشار هذه المنتجات المستوردة في الأسواق الشعبية والطرقات والتي لا يمكن للمواطنين تمييزها، وتؤثر بدورها على المنتج المحلي.

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