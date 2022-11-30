الجمهور السعودي يتوافد على منفذ سلوى لمساندة الأخضر

توافد جمهور المنتخب السعودي على منفذ سلوى الحدودي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بأعداد كبيرة؛ لحضور المباراة الثالثة للصقور الخضر أمام نظيره المنتخب المكسيكي في مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وسط حزمة تعليمات وإجراءات متبعة للدخول إلى دولة قطر، مروراً بمنفذ أبو سمرة.

وشهدت ساحات المواقف والحافلات المخصصة حركة مستمرة لنقل المشجعين القادمين براً؛ الذين توشحوا باللون الأخضر ورددوا الأهازيج الوطنية، مؤكدين على أهمية هذه المباراة وقوتها؛ مما يؤهلهم لدور 16.

وبذلت القوات الأمنية جهودًا مكثفة، بمنفذ سلوى الحدودي، لتأمين عبور المسافرين الراغبين في حضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.

متابعة أمنية

ونشرت وكالة “واس” للأنباء، مقطع فيديو يوثق المتابعة الأمنية للقوات لتسهيل وتيسير حركة العابرين والراغبين في حضور فعاليات كأس العالم، عبر منفذ سلوى.

وشدد المقدم محمد الشهري، المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، على أن القيادة الميدانية تتمنى السلامة لكل قاصدي مونديال كأس العالم، ويهيب بالجميع الالتزام بالقواعد والإجراءات التي أعلن عنها الأمن العامة، وكذلك القواعد الخاصة بالسلامة المرورية.

قواعد السلامة المرورية

فيما دعت الإدارة العامة للمرور، في وقت سابق المسافرين برًا، إلى الالتزام بعدد من الإجراءات من أجل السلامة، والتقيد بقواعد السلامة المرورية.

وذكرت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها اليوم الأربعاء، المسافرين برًا بعدد من الأمور من أجل السلامة والتي تمثلت في: