الحصيني يتوقع توسع الحالة الممطرة الخامسة خلال 36 ساعة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تتوسع الحالة الممطرة الخامسة لوسم 1444هـ خلال “36”ساعة القادمة من اليوم الخميس 30 ربيع الآخر لصباح غد الجمعة تشمل عموم المدينة ومكة.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “تتركز الحالة عليهما مع غزارة الأمطار وجريان الأودية وعواصف رعدية ورياح تمتد إلى أجزاء من تبوك، والجوف، والشمالية، حائل، شمال القصيم”.

وأضاف: ”السحب الرعدية صباح اليوم الخميس الساعة 6:20 على عموم منطقة المدينة وخاصة سواحلها فالكم السيل وتمتد السحب الممطرة نواحي جنوب غرب حائل وأجزاء من الشمالية وتبوك والجوف”.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية ، القريات، طريف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.