الخطيب يعود للقاهرة بعد رحلة علاجية

وصل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، إلى مطار القاهرة، بعد الانتهاء من جميع الفحوصات الطبية التي خضع لها، خلال رحلته العلاجية في فرنسا، والتي استمرت منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي.

فحوصات طبية

وتواجد رئيس الأهلي في باريس خلال الفترة الماضية، لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج، تحت إشراف طبيبه الخاص.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد عقد اجتماعًا الخميس الماضي وحضره الخطيب عبر الفيديو، وتم خلاله اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ النادي، حيث بلغت 3 مليارات و87 مليون جنيه، وحققت صافي ربح قدره 149 مليونًا و853 ألف جنيه.

وكان في استقبال الخطيب بمطار القاهرة، كل من العامري فاروق نائب رئيس النادي، وطارق قنديل ومحمد سراج عضوا مجلس الإدارة.