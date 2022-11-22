الدفاع الصينية تطالب واشنطن باحترام مصالح بكين

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء، إنها أبلغت الجانب الأمريكي بضرورة احترام المصالح الأساسية للصين.

المسار الصحيح

وأضافت الدفاع الصينية، في بيان لها: نأمل أن تتبنى واشنطن سياسة منطقية وعملية تجاه الصين، تعيد العلاقات إلى المسار الصحيح.

وأبلغ وزير الدفاع الصيني نظيره الأمريكي أن حل قضية تايوان مسألة تخص الشعب الصيني، وليس من حق أي قوة خارجية التدخل.

توحيد البلاد

وأكد وزير الدفاع الصيني، أن الجيش الصيني قادر على تأمين إعادة توحيد البلاد.

وقرأ المحللون في إعلام الصين الانفتاح على اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي على هامش المنتدى المنعقد في كمبوديا هذا الأسبوع، مؤشرًا على تحسن العلاقات.

انفتاح العلاقات

وكان وزير الدفاع الصيني وي فنج خه، أكد على غرار نظيره الأمريكي أوستن لويد، حضورهما لاجتماع في رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف بآسيان.

وسيكون هذا الاجتماع العسكري النادر بين الصين وأمريكا، الأول منذ أوقفت بكين حوارًا منتظمًا بين القادة العسكريين في كلا البلدين شهر أغسطس الماضي، في ردة فعل على زيارة نانسي بيلوسي؛ رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان.