Icon

تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة المجد الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مدير أكاديمية الملكية الفكرية يؤكد تدريب أكثر من ٢١ ألف طالب

الراشد: إدراج الملكية الفكرية بالمناهج تغيير استراتيجي لشخصية الطالب

2022-11-30 الساعة 11:34
الراشد: إدراج الملكية الفكرية بالمناهج تغيير استراتيجي لشخصية الطالب
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكد الأستاذ بدر الراشد مدير إدارة أكاديمية الملكية الفكرية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن إدراج مناهج، أو مواضيع عن الملكية الفكرية في مراحل التعليم العام المختلفة بالسعودية، تعتبر مبادرة متقدمة ومتطورة نحو تغيير إستراتيجي في شخصية الطالب السعودي لتوجيه تفكيره نحو الابتكار والإبداع، موضحا أن هذه المواضيع قد أدرجت فعليا في بعض الفصول بمرحلتي الابتدائية والمتوسطة، وسيعقبها العام المقبل لتطبق في الثانوية.

قد يهمّك أيضاً
Img

اليابان تُفجر مفاجأة وتهزم ألمانيا بثنائية

Img

قبلة أشرف حكيمي لأمه والفيفا تعلق

الملكية الفكرية والمناهج

وأوضح الراشد أن هذه المبادرة تأتي بالشراكة مع وزارة التعليم والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وأن الاتجاه الذي نسير عليه الآن يتمثل في إدراج مواضيع الملكية الفكرية في المناهج والمقررات الدراسية، أي تضمينها في الكتب المدرسية المتنوعة، وهذا يعني أنه لن يكون هناك منهج مستقل يحمل اسم الملكية الفكرية ليدرس بالمدارس.

وتناول الراشد، خلال استضافته في برنامج “ياهلا” على الفضائية الخليجية الذي يقدمه المذيع مفرح الشقيقي عن المفهوم الشامل للملكية الفكرية المتمثلة في حماية العلامات التجارية ومختلف النماذج والتصاميم الهندسية والمنتجات بمختلف أنوعها زراعية وصناعية وتجارية وغيرها، بجانب براءات الاختراع والتطبيقات الإلكترونية، وحقوق المؤلف، حيث تصبح محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية، وبموجبها ترتفع قيمتها وتحقق عائدات أكثر.

تدريب نحو 21 ألف متدرب

وكشف الأستاذ بدر الراشد عن قيام الأكاديمية خلال العام الماضي بتدريب نحو 21 ألف متدرب، من مختلف شرائح المجتمع، منهم قضاة، ومخترعون، وطلاب، وأفراد من عامة الناس، وذلك نسبة إلى أن الملكية الفكرية أمر عام يهم جميع فئات المجتمع ولا يختص بفئة معينة دون سواها، وذلك انطلاقا من كون أن الأكاديمية تعتبر مركز تدريب وطني خاص بالملكية الفكرية.

وتطرق مدير إدارة أكاديمية الملكية الفكرية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية الأستاذ بدر الراشد، إلى الجهود المبذولة لتوسيع التخصصات العلمية في مجال الملكية الفكرية، منها خلق مبادرات تعليمية لدعم الملكية الفكرية، من ضمنها الإعداد لبرنامج ماجستير في جامعة أم القرى والذي سينطلق قريبا، بالإضافة إلى برنامج دبلوم عن الملكية الفكرية في جامعة الملك سعود، مناشدا في ختام حديثه المعلمين والطلاب للعمل معا لاحترام وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وترسيخ مفاهيمها ومبادئها.

يذكر أن اتفاقاً تم خلال نوفمبر 2022 بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ووزارة التعليم يتعلق بإدراج مواضيع عن الملكية الفكرية في مناهج التعليم العام، بحيث يتم تضمينها في الكتب المدرسية المختلفة، مع مراعاة المراحل العمرية للطالب، ومستوى قدراته واستعداداته، وتوازنه الفكري والعلمي، بجانب التسلسل المنطقي للمواضيع، كما يتضمن الاتفاق تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات وتزويدهم بأحدث طرق ومناهج الملكية الفكرية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري

حصاد اليوم
وفاة الرئيس الصيني السابق
العالم

وفاة الرئيس الصيني السابق

العالم
التعاون يستهدف حصد لقب كأس الملك
الرياضة

التعاون يستهدف حصد لقب كأس الملك

الرياضة
تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 77
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 77

السعودية اليوم
إطلاق شموع البوليفارد في ذكرى افتتاحه
السعودية اليوم

إطلاق شموع البوليفارد في ذكرى افتتاحه

السعودية اليوم
تحذير من علاج الحروق باستخدام بياض البيض
صحة وطب‎

تحذير من علاج الحروق باستخدام بياض البيض

صحة وطب‎
الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله
الرياضة

الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله

الرياضة
أبو طالب: الصحة قطاع خدمي إنساني في...
السعودية اليوم

أبو طالب: الصحة قطاع خدمي إنساني في...

السعودية اليوم